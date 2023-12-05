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الاحتلال يقصف شرق مخيم المغازي

12/5/2023 3:15:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقعت إصابات في قصف مدفعي إسرائيلي شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وتنفذ طائرات الاحتلال سلسلة غارات على النصيرات والمغازي ودير البلح والبريج ومحيط المستشفى المعمداني في مدينة غزة، موقعة شهداء وجرحى.

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