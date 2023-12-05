الاحتلال يقصف شرق مخيم المغازي
التاريخ
12/5/2023 3:15:43 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
وقعت إصابات في قصف مدفعي إسرائيلي شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
وتنفذ طائرات الاحتلال سلسلة غارات على النصيرات والمغازي ودير البلح والبريج ومحيط المستشفى المعمداني في مدينة غزة، موقعة شهداء وجرحى.
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