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سلاح الجو النيجيري يقصف قرية بـالخطأ

12/5/2023 3:15:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن مفوض ولاية كادونا النيجيرية للأمن الداخلي والشؤون الداخلية، صموئيل أروان، أن القوات الجوية الوطنية قصفت قرية بـ"الخطأ" خلال عملية روتينية ضد الإرهابيين في المنطقة.
وأوضح أروان في بيان، أن القصف على القرويين كان "غير مقصود ومؤسف"، دون أن يذكر أي معلومات عن عدد الأشخاص الذين قتلوا في الحادث.
وشدد على أن جهود البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة في المنطقة التي تعرضت للقصف، وأنه تم نقل المصابين إلى المستشفى.




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