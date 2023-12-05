سلاح الجو النيجيري يقصف قرية بـالخطأ

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن مفوض ولاية كادونا النيجيرية للأمن الداخلي والشؤون الداخلية، صموئيل أروان، أن القوات الجوية الوطنية قصفت قرية بـ"الخطأ" خلال عملية روتينية ضد الإرهابيين في المنطقة.
وأوضح أروان في بيان، أن القصف على القرويين كان "غير مقصود ومؤسف"، دون أن يذكر أي معلومات عن عدد الأشخاص الذين قتلوا في الحادث.
وشدد على أن جهود البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة في المنطقة التي تعرضت للقصف، وأنه تم نقل المصابين إلى المستشفى.
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