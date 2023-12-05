القسام تستهدف 5 آليات صهيونية ليرتفع العدد إلى 9 منذ صباح اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت 5 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105" شرق مدينة خانيونس.
وقالت الكتائب سابقا انها استهدفت 3 آليات صهيونية ودبابة بقذائف "الياسين 105" شرق مدينة خانيونس منوهة أنها استهدفت أيضا دبابة صهيونية متوغلة شرق خانيونس بقذيفة "الياسين 105".
وبلغ مجموع الآليات الإسرائيلية التي تم استهدافها منذ صباح اليوم ولغاية الآن 9 آليات .
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