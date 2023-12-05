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القسام تستهدف 5 آليات صهيونية ليرتفع العدد إلى 9 منذ صباح اليوم

12/5/2023 3:15:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت 5 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105" شرق مدينة خانيونس.


وقالت الكتائب سابقا انها استهدفت 3 آليات صهيونية ودبابة بقذائف "الياسين 105" شرق مدينة خانيونس منوهة أنها استهدفت أيضا دبابة صهيونية متوغلة شرق خانيونس بقذيفة "الياسين 105".


وبلغ مجموع الآليات الإسرائيلية التي تم استهدافها منذ صباح اليوم ولغاية الآن 9 آليات .


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