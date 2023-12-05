إطلاق حملة وفر القطرة لبكرة في الكرك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلقت مديرية الفاقد في عقد إدارة وتشغيل مياه وصرف صحي الكرك، اليوم الثلاثاء، حملة التوعية المائية في المحافظة تحت شعار "وفر القطرة لبكرة".



وتهدف الحملة إلى توعية طلبة المدارس بأهمية ترشيد استهلاك المياه، من خلال مديريات التربية والتعليم في المحافظة.



وقالت مديرة مديرية الفاقد المهندسة عبير العيدي، إن الحملة تنطلق بدعم وتوجيه ومتابعة من مدير إدارة وتشغيل الكرك المهندس رشاد العضايلة، والتي تسعى إلى تأسيس أندية مائية هدفها مأسسة عملية التوعية المائية وترشيد الاستهلاك لدى قطاع التربية والتعليم، وتعميق مفهوم الترشيد لدى الكادر التعليمي والطلبة وبالتالي الانطلاق إلى المجتمع المحلي.



وأضافت أن الحملة تهدف أيضا إلى ترسيخ الوعي بأهمية المياه، عبر مشاركة فقرات صباحية تتضمن معلومات عن أهمية المياه ضمن الإذاعة المدرسية، بالإضافة إلى تفقد تمديدات المياه في المدارس وإعطاء محاضرات والمشاركة بالأنشطة الفاعلة والهادفة إلى التوعية المائية مثل المسرحيات والندوات، والإشراف على خزانات المياه وسلامة المرافق في المدرسة، وإقامة المشاريع المدرسية للحصاد المائي وجمع مياه الأمطار لسقاية وري الحديقة المدرسية وإعادة الاستخدام لتوفير مياه الشرب.

وبينت انه تم تفعيل الحملة في 7 مدارس، وان العمل جاري علي مشاركة باقي المدارس في المحافظة والجامعات والمجتمع المحلي، بالإضافة إلى توزيع وسائل توعوية علي الطلبة لترسيخ مفهوم الترشيد والتوفير.



واعتبرت العيدي، التوجه نحو المدارس والتعاون مع مديريات التربية والتعليم مدخلا مهما للوصول إلى البيوت وتعميم ثقافة احترام المياه والتقليل من الفاقد، باعتبار هذا السلوك الحضاري أعلى درجات المسؤولية الوطنية في التعامل مع عنصر يكتسب أهمية متزايدة ويشكل موردا وطنيا في ظل شح وندرة، تستوجب إدارة الموقف من خلال كسب تأييد المجتمع برمته لحماية هذه الثروة الوطنية.



وأكدت حرص مديرية الفاقد في عقد إدارة وتشغيل الكرك، على الانفتاح على جميع مؤسسات المجتمع والسعي إلى بناء شراكات حقيقية في هذا المجال، بما يخدم الجميع ويوفر معلومات كافية تضمن الحرص على تعامل يتسم بالحرص والاهتمام مع الماء، كعنصر حيوي وهام يدخل في جميع نواحي الحياة اليومية.