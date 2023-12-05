الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا عند مدخل بلدة في قلقيلية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حاجزا عسكريا عند مدخل بلدة حبلة جنوب شرق مدينة قلقيلية.
وأفادت مصادر لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل البلدة الجنوبي والمؤدي إلى قرى "عزبة سلمان، وعزون وعتمة، وبيت آمين، وسنيريا"، الواقعة جنوب مدينة قلقيلية، وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم، ما أدى إلى إعاقة حركة السير والتسبب بأزمة خانقة.
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