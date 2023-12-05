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الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا عند مدخل بلدة في قلقيلية

12/5/2023 3:15:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حاجزا عسكريا عند مدخل بلدة حبلة جنوب شرق مدينة قلقيلية.
وأفادت مصادر لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل البلدة الجنوبي والمؤدي إلى قرى "عزبة سلمان، وعزون وعتمة، وبيت آمين، وسنيريا"، الواقعة جنوب مدينة قلقيلية، وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم، ما أدى إلى إعاقة حركة السير والتسبب بأزمة خانقة.




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