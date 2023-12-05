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الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا من الخليل

12/5/2023 3:15:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 11 مواطنا فلسطينيا من محافظة الخليل.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل محمد إسحق أبو عيشة، وعدي عقيل شحدة قفيشة، وعصام محمد شحادة قفيشة، ومن بلدة دورا اعتقلت عبد الرحمن محمد إسماعيل أبو عرقوب، ومحمود فارس أبو عرقوب، ومحمود صالح أبو عرقوب، وعبد القادر ياسر أبو عرقوب.
ومن بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، اعتقلت محمد علي عصافرة، وقصي طه عزات عصافرة، ومعاذ محمد الزهور، وعمر محمد عصافرة، وما زالت قوات الاحتلال تُجري عمليات مداهمة وتفتيش في منازل المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في البلدة.




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