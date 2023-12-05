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الدفاع المدني بغزة: حاجتنا ماسة للوقود لسيارات الإسعاف

12/5/2023 3:15:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد مدير الإمداد بالدفاع المدني بغزة الحاجة الملحة لتوفير الوقود لسيارات الإسعاف والآليات قبل توقفها تمامًا عن الخدمة .

واضاف :" لا مناطق آمنة والقصف يصل إلى كل زاوية وكل مربع في القطاع ، الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قصف الأعيان المدنية والبنى التحتية"


وطالب بالضغط على الاحتلال للسماح بدخول الدفاع المدني للمناطق المنكوبة


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