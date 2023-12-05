الدفاع المدني بغزة: حاجتنا ماسة للوقود لسيارات الإسعاف

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكد مدير الإمداد بالدفاع المدني بغزة الحاجة الملحة لتوفير الوقود لسيارات الإسعاف والآليات قبل توقفها تمامًا عن الخدمة .
واضاف :" لا مناطق آمنة والقصف يصل إلى كل زاوية وكل مربع في القطاع ، الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قصف الأعيان المدنية والبنى التحتية"
وطالب بالضغط على الاحتلال للسماح بدخول الدفاع المدني للمناطق المنكوبة
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