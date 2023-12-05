صحة غزة: 108 شهداء وعشرات المصابين بمستشفى كمال عدوان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المدير العام لوزارة الصحة بغزة إنه وصل 108 شهداء وعشرات المصابين إلى مستشفى كمال عدوان جراء قصف الاحتلال.

وأضاف أن الاحتلال يحاصر مستشفى كمال عدوان بالدبابات والقناصة يطلقون النار على من يتحرك.



وتابع "نتخوف من مجزرة داخل مستشفى كمال عدوان كما حدث في مستشفيي الشفاء والإندونيسي."



ونوه أن أكثر من 7 آلاف نازح داخل مستشفى كمال عدوان الآن مؤكداً أن التيار الكهربائي انقطع عن المستشفى .



وأشار إلى أنهم لم يستطيعوا إجراء أي عملية جراحية بالمستشفى منوهاً أن انقطاع التيار الكهربائي فاقم الأزمة.



وقال :"4 مستشفيات فقط تعمل شمال غزة ونحو 55 سيارة إسعاف خرجت من الخدمة."

ولفت أنه يجب إدخال الوقود والمستشفيات الميدانية والمساعدات الطبية لضمان استمرار عملهم بالمستشفى.



وختم "معبر رفح استقبل 400 مصاب فقط بينما لدينا أكثر من 40 ألف مصاب."

