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الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من رام الله بينهم سيدتان

12/5/2023 3:15:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، 4 مواطنين فلسطينيين بينهم سيدتان من محافظة رام الله والبيرة.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون شمال رام الله، واعتقلت المواطنة الفلسطينية يسرى عادل نخلة، والشاب حسين حسن نخلة (20 عاما) بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.
وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات اقتحمت قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، واعتقلت المواطنة هناء إبراهيم صالح (37 عاما) بعد أن داهمت منزلها وفتشته.
وأشارت إلى أن الاحتلال اقتحم قرية بدرس غرب رام الله، واعتقل الشاب صالح محمد صالح عبد الكريم (26 عاما)، كما احتجز 13 مواطنا فلسطينيا لساعات، وحققت معهم ميدانيا، ثم أفرجت عنهم لاحقا، فيما منعت المصلين من أداء صلاة الفجر في مسجد القرية.




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