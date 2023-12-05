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الغذاء والدواء تغلق مستودعاً ضُبط لديه 238 تنكة من زيت الزيتون المغشوش

12/5/2023 3:15:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أغلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، من خلال فرقها الرقابية في مديرية الغذاء، مستودعا لزيت الزيتون في العاصمة عمان .
وبين مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، أن الإغلاق جاء بناء على الكشف على المستودع بالتعاون مع مرتبات الإدارة الملكية لحماية البيئة، وعلى ضوء نتيجة فحص الزيت والتي أثبتت غش زيت الزيتون، فضلا عن رصد مخالفات تؤكد ممارسة عملية الغش بما في ذلك ضبط خزان وعبوات تحتوي على آثار وبقايا زيت نباتي.
وأضاف مهيدات، أنه تم حجز كامل كمية زيت الزيتون التي ضبطت داخل المستودع والتي بلغت 238 تنكة لغايات إتلافها أصوليًا كما ستباشر المؤسسة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القائمين على المستودع.
ويشار إلى المؤسسة العامة للغذاء والدواء تواصل تنفيذ الحملة التوعوية والرقابية الموسمية الخاصة بتتبع زيت الزيتون والرقابة على سلسلة تداوله وتنفذ جولاتها التفتيشية الدورية على منشآت إنتاج وبيع زيت الزيتون لضمان تطبيق الاشتراطات الصحية وإجراء الفحوصات السريعة عشوائيا في الميدان للكشف عن الغش واتخاذ الإجراءات اللازمة أصوليًا في حال وجود أي مخالفات.
وتدعو المؤسسة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة عبر خط الشكاوى المجاني 117114، والبريد الإلكتروني [email protected] ، وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم 0795632000.




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