3 وفيات و5 إصابات بحريق شب داخل منزل في الكرك

(MENAFN
- Amman Net) قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن طواقم الإطفاء المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني الكرك استجابت لحريق شب داخل إحدى المنازل بمنطقة المزار الجنوبي في محافظة الكرك فجر الثلاثاء.
وأكد بأن طواقم الأطفاء عملت على إخماد الحريق وإنقاذ خمسة مصابين حاصرتهم النيران وإخلاء 3 وفيات نتجت عن الحريق .
وعملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي باقي الإجراءات الطبية اللازمة.
وسيتم فتح تحقيق بالأسباب التي أدت لنشوب الحريق.
MENAFN05122023000209011053ID1107536763
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.