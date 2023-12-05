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3 وفيات و5 إصابات بحريق شب داخل منزل في الكرك

12/5/2023 3:15:07 AM
(MENAFN- Amman Net) قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن طواقم الإطفاء المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني الكرك استجابت لحريق شب داخل إحدى المنازل بمنطقة المزار الجنوبي في محافظة الكرك فجر الثلاثاء.

وأكد بأن طواقم الأطفاء عملت على إخماد الحريق وإنقاذ خمسة مصابين حاصرتهم النيران وإخلاء 3 وفيات نتجت عن الحريق .

وعملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي باقي الإجراءات الطبية اللازمة.

وسيتم فتح تحقيق بالأسباب التي أدت لنشوب الحريق.

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