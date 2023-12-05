الجيش الإسرائيلي: 137 شخصا لا يزالون مختطفين لدى حماس

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN-أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أن 137 شخصا لا يزالون مختطفين لدى حركة حماس، بينهم 17 طفلا وامرأة.
وقال الجيش الإسرائيلي في منشور على منصة "إكس": "لدينا التزام أخلاقي بمواصلة بذل كل ما في وسعنا لإعادة الجميع إلى منازلهم".
وكان قد أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الإثنين، احتجاز حركة حماس جثث 15 شخصا من بين المختطفين بقطاع غزة.
وأكد المكتب مقتل ثلاثة من بين المختطفين في قطاع غزة؛ ما رفع عدد الجثث إلى 15.
وبحسب القائمة التي نشرها المكتب فإن القتلى هم 11 مدنيا وأربعة جنود أحدهم ضابط كبير، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وتسبب القصف الإسرائيلي بمقتل عدد من المختطفين في قطاع غزة.
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