الجيش الإسرائيلي: 137 شخصا لا يزالون مختطفين لدى حماس

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أن 137 شخصا لا يزالون مختطفين لدى حركة حماس، بينهم 17 طفلا وامرأة.

وقال الجيش الإسرائيلي في منشور على منصة "إكس": "لدينا التزام أخلاقي بمواصلة بذل كل ما في وسعنا لإعادة الجميع إلى منازلهم".

وكان قد أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الإثنين، احتجاز حركة حماس جثث 15 شخصا من بين المختطفين بقطاع غزة.

وأكد المكتب مقتل ثلاثة من بين المختطفين في قطاع غزة؛ ما رفع عدد الجثث إلى 15.

وبحسب القائمة التي نشرها المكتب فإن القتلى هم 11 مدنيا وأربعة جنود أحدهم ضابط كبير، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتسبب القصف الإسرائيلي بمقتل عدد من المختطفين في قطاع غزة.