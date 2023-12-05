روسيا وأوكرانيا تتبادلان إسقاط طائرات مسيرة

MENAFN - Palestine News Network ) موسكو/PNN-قالت وزارة الدفاع الروسية، إن أنظمة الدفاع الجوي "دمرت أو اعترضت" 41 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا الليلة الماضية وفي الصباح الباكر من اليوم الثلاثاء.

وأضافت الوزارة في بيان عبر قناتها على تطبيق "تيليجرام" أنه تم تدمير 26 طائرة مسيرة فوق الأراضي الروسية، واعتراض 15 طائرة فوق بحر آزوف وشبه جزيرة القرم.

ولم توضح الوزارة ما إذا كانت هناك أضرار ناجمة عن الهجمات أو تساقط الحطام

من جهتها، قالت السلطات الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الأوكراني أسقط 10 من أصل 17 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا الليلة الماضية.

وقالت قوات كييف الجوية إنها أسقطت الطائرات فوق "مناطق مختلفة" في البلاد.