روسيا وأوكرانيا تتبادلان إسقاط طائرات مسيرة

(MENAFN
- Palestine News Network )
موسكو/PNN-قالت وزارة الدفاع الروسية، إن أنظمة الدفاع الجوي "دمرت أو اعترضت" 41 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا الليلة الماضية وفي الصباح الباكر من اليوم الثلاثاء.
وأضافت الوزارة في بيان عبر قناتها على تطبيق "تيليجرام" أنه تم تدمير 26 طائرة مسيرة فوق الأراضي الروسية، واعتراض 15 طائرة فوق بحر آزوف وشبه جزيرة القرم.
ولم توضح الوزارة ما إذا كانت هناك أضرار ناجمة عن الهجمات أو تساقط الحطام
من جهتها، قالت السلطات الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الأوكراني أسقط 10 من أصل 17 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا الليلة الماضية.
وقالت قوات كييف الجوية إنها أسقطت الطائرات فوق "مناطق مختلفة" في البلاد.
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