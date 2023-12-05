صحيفة نيويورك تايمز: حماس قصفت قاعدة يعتقد أن بها صواريخ نووية

MENAFN - Palestine News Network ) نيويورك/PNN-كشف تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن صاروخا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أطلق من قطاع غزة مع بدء معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أصاب قاعدة عسكرية إسرائيلية يعتقد أنها تحتوي على صواريخ ذات قدرة نووية، على الرغم من أنه من المحتمل أنها لم تكن في خطر.

ونقلت الصحيفة الأميركية عن خبراء قولهم إنهم يعتقدون بتخزين صواريخ ذات قدرات نووية في تلك القاعدة.

وأوضحت الصحيفة أنه لم يصب أي من الصواريخ النووية بذلك الهجوم ولكن سقوط صاروخ حماس في منطقة "سدوت ميخا" حيث توجد القاعدة تسبب باندلاع حريق كبير اقترب من منشآت تخزين الصواريخ وغيرها من الأسلحة الحساسة.

وفي السياق، رجّح مدير مشروع المعلومات النووية التابع لاتحاد العلماء الأميركيين، في حديث مع الصحيفة بأن هناك ما بين 25 إلى 50 قاذفة صواريخ من طراز "أريحا" ذات قدرة نووية في القاعدة الإسرائيلية فيما أشارت الصحيفة إلى أن

صواريخ "أريحا" الإسرائيلية مجهزة لحمل رؤوس حربية نووية.

وقالت الصحيفة أن استهداف أحد المواقع العسكرية الأكثر حساسية في "إسرائيل" يُظهر أن نطاق هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول ربما كان أكبر مما كان معروفًا من قبل، وإن الصواريخ يمكن أن تخترق المجال الجوي حول الأسلحة الإستراتيجية الإسرائيلية الخاضعة لحراسة مشددة.

وسقط الصاروخ داخل حدود القاعدة الإسرائيلية، الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا شمال شرق قطاع غزة ونحو 24 كيلومترا غرب القدس المحتلة، وسقط في واد صغير مجاور لمنشأة صواريخ أريحا، ونظام رادار كبير وبطارية دفاع جوي.

وتحتل قاعدة "سدوت ميخا"، الموجودة منذ عام 1962 والتي يمكن رؤيتها بوضوح على صور الأقمار الصناعية العامة، آلاف الأفدنة من التلال المتموجة.

وعلى الرغم من أن الحريق طال ما يقرب من 162 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع) في القاعدة، فإن الأسلحة والمعدات ظلت آمنة.