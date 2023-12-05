سعر البيتكوين يترفع لأكثر من 40 ألف دولار مع توقعات بتخفيض الفائدة الأمريكية

(MENAFN
) في تحول هام، تجاوزت البيتكوين، أكبر عملة رقمية في العالم، حاجز 40 ألف دولار للمرة الأولى هذا العام. ويرتبط هذا الارتفاع الملحوظ بتوقعات متزايدة لتخفيض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. ووصلت قيمة هذه العملة الرقمية إلى 41,522 دولار يوم الاثنين الموافق 4 ديسمبر، مما يشكل أعلى قيمة لها منذ إبريل 2022. ويشير هذا الارتفاع في سعر البيتكوين إلى عودة إلى الاستقرار بعد التقلبات الأخيرة في أسواق العملات الرقمية، بما في ذلك انهيار منصة "اف تي اكس" وتحديات أخرى شهدتها في عام 2022.
كما أكد جاستن دانيثان، رئيس تطوير الأعمال لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في كي روك، شركة متخصصة في أسواق الأصول الرقمية، على أهمية الزيادة بنسبة 50 بالمئة التي شهدها البيتكوين منذ منتصف أكتوبر. ووفقًا لدانيثان، يشير هذا الارتفاع إلى انحراف حاسم عن الاتجاه الهبوطي الذي ساد طوال عام 2022 وأول أجزاء عام 2023.
كذلك حققت الإيثيريوم, العملة المشفرة المرتبطة بشبكة البلوكشين في تطور مواز, أعلى مستوى لها في عام ونصف، حيث وصلت إلى 2,253 دولار. وعلى الرغم من هذه المكاسب، تظل كل من البيتكوين والإيثيريوم دون ذروتهما التاريخية في عام 2021، حيث وصلت قيمة البيتكوين إلى أكثر من 60,000 دولار والإيثيريوم إلى 4,000 دولار.
في حين تستمر أسواق العملات الرقمية في التحت الفحص، وأداء البيتكوين المحسن يثير التكهنات حول إمكانية عودتها كخيار قائم للاستثمارات التقليدية. ومع استمرار تغيرات وتحديات المشهد العملات الرقمية، يراقب المستثمرون عن كثب هذه التطورات لفهم الديناميات المتطورة للأصول الرقمية في النظام المالي العام.
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