القوات المسلحة البريطانية تواجه عجز بقيمة 17 مليار جنيه إسترليني في تمويل المعدات خلال العقد القادم

(MENAFN
) في إفصاح مقلق يوم الاثنين الموافق 4 ديسمبر، كشف مكتب التدقيق الوطني "ان اي أو" أن القوات المسلحة البريطانية على وشك مواجهة عجز كبير بقيمة 17 مليار جنيه إسترليني (21.6 مليار دولار) في تمويل المعدات خلال العقد القادم. ويبلغ تقدير المكتب لميزانية الأسلحة والمعدات الجديدة من 2023 إلى 2033 حوالي 305.5 مليار جنيه إسترليني، وهو رقم يمثل زيادة بحوالي 16.9 مليار جنيه عن الميزانية المخصصة. ويعد هذا العجز الأكبر الذي تم الإبلاغ عنه منذ تقرير المكتب الأول في عام 2012.
كما أسهمت الارتفاعات الكبيرة في التكاليف، خاصة في البرامج النووية والطاقة البحرية المتعلقة بسعي المملكة المتحدة للحصول على تهديد نووي بديل، في زيادة الضغط المالي. وشدد "ان اي أو" على أن هذا الارتفاع قاد إلى "تدهور كبير" في الحالة المالية لوزارة الدفاع.
كذلك أثار المشهد الجيوسياسي، ولا سيما النزاع بين روسيا وأوكرانيا، مخاوف بشأن استعداد الدول الأوروبية، بما في ذلك المملكة المتحدة، مما دفع إلى نداء لزيادة الإنفاق العسكري. وتجد المملكة المتحدة نفسها في موقف استراتيجي كحليف رئيسي ومورد للمعدات العسكرية لكييف. ولمعالجة هذه المخاوف، قامت حكومة المملكة المتحدة في وقت سابق بزيادة الإنفاق العسكري بمقدار إضافي قدره 5 مليارات جنيه إسترليني، ليصل إلى حوالي 2.25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعامين الحالي والقادم، مقارنة بنسبة 2 في المئة السابقة.
وعلى الرغم من أن جهود الحكومة لزيادة الإنفاق العسكري تم التعرف عليها، حذر مكتب التدقيق الوطني من أن ارتفاع تكاليف المعدات المستقبلية، المقدرة بزيادة 10.9 مليار جنيه إذا ارتفع التضخم، سيظل يفرض ضغطًا على الميزانية. وأشار المراقب إلى أن عجز الميزانية قد يكون أعلى من التقدير، حيث لم يتم تضمين تكاليف تطوير قدرات جديدة أو تمديد عمر بعض المعدات، مثل المركبات القتالية كالووريور والتشالينجر 2, وتؤكد التقييم التحديات التي تواجهها المملكة المتحدة في ضمان كفاية واستدامة قدراتها الدفاعية في ظل التحولات في مجال الأمان والقيود المالية.
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