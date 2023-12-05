القمة الخليجية الـ 44 تنعقد اليوم في قطر

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن القمة الخليجية الـ44، المقرر انطلاقها في الدوحة اليوم الثلاثاء، تنعقد في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم تحديات كبيرة.

وأعرب الشيخ تميم، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي" إكس"، عن ترحيبه بـ "قادة وممثلي دول مجلس التعاون في بلدهم الثاني قطر اليوم، للمشاركة في القمة الخليجية"، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم.

وقال الأمير: "أرحب بإخواني قادة وممثلي دول مجلس التعاون الشقيقة في بلدهم الثاني قطر اليوم، للمشاركة في قمتنا الخليجية الـ44 التي تنعقد في وقت تشهد فيه منطقتنا والعالم تحديات كبيرة، يمكن لدولنا الخليجية أن تلعب فيها أدوارا تسهم في حلها والتخفيف من آثارها".

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