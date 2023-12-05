Tuesday, 05 December 2023 12:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القمة الخليجية الـ 44 تنعقد اليوم في قطر

12/5/2023 3:00:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن القمة الخليجية الـ44، المقرر انطلاقها في الدوحة اليوم الثلاثاء، تنعقد في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم تحديات كبيرة.

وأعرب الشيخ تميم، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي" إكس"، عن ترحيبه بـ "قادة وممثلي دول مجلس التعاون في بلدهم الثاني قطر اليوم، للمشاركة في القمة الخليجية"، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم.

وقال الأمير: "أرحب بإخواني قادة وممثلي دول مجلس التعاون الشقيقة في بلدهم الثاني قطر اليوم، للمشاركة في قمتنا الخليجية الـ44 التي تنعقد في وقت تشهد فيه منطقتنا والعالم تحديات كبيرة، يمكن لدولنا الخليجية أن تلعب فيها أدوارا تسهم في حلها والتخفيف من آثارها".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN05122023000110011019ID1107536694

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث