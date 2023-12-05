«أدنيك» تستحوذ على «كارافيل» الفرنسية

أعلنت مجموعة «أدنيك»، عن استحواذها على مجموعة «كارافيل» أحد أقطاب القطاع السياحي في فرنسا، وتمت الصفقة بين «أدنيك» والمالك السابق شركة الأسهم الخاصة «إيكويستون بارتنرز».

ويأتي الاستحواذ على «كارافيل» التي تقدّم عروض سفر لعملائها في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، تماشياً مع استراتيجية مجموعة أدنيك الرامية إلى تعزيز التنويع ضمن قطاعاتها الأساسية، حيث ستعمل مجموعة أدنيك على تمكين «كارافيل» من النمو والتوسع في أسواق وقطاعات جديدة وتزويدها بإمكانية الوصول إلى محفظتها من الأصول والخبرات والموارد في قطاع السياحة.



كما ستعزز عملية الاستحواذ الهوية السياحية لإمارة أبوظبي، وتعزيز مساهمة قطاع السفر والسياحة في الاقتصاد المحلي، لتعزز أبوظبي مكانتها وجهةً عالميةً للسياحة وللثقافة والترفيه والأعمال.

ومن خلال الاستحواذ على «كارافيل» تضيف مجموعة أدنيك اسماً جديداً إلى محفظتها السياحية القائمة، والتي تضم شركة سياحة 365 والشركات التابعة لها وهي؛ كابيتال إكسبيرينس، وكابيتال ترافيل، وكابيتال هوليدايز، والاتحاد للعطلات، وكابيتال درايف.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «يعد الاستحواذ على كارافيل خطوة استراتيجية مهمة لمجموعة أدنيك، في وقت نواصل فيه تنفيذ استراتيجيتنا للتوسع العالمي، لتعزيز مكانة إمارة أبوظبي كوجهة للسياحة العالمية، كون كارافيل شركة ناجحة للغاية، ولها سجل حافل في توفير عروض الرحلات والعطلات للعملاء في فرنسا وجميع أنحاء أوروبا ومنطقة البحر الكاريبي، وهذا بلا شك يتناسب بشكل كبير مع رؤية مجموعة أدنيك للنمو، والاستثمارات ذات الصلة بالقطاع، وخصوصاً في أوروبا التي تمتلك فيها أدنيك مجموعة شركات رحلات سياحية.»

وأضاف: «نرى فرصاً كبيرة للربط والتكامل بين عروضنا السياحية في مناطق أوروبا والشرق الأوسط، وتعزيز تبادل العطلات والتواصل الثقافي، وسنعمل بشكل وثيق مع الجهات المختصة لتعزيز دور كارافيل في المساهمة بتحفيز نمو القطاع السياحي في أبوظبي.»

وقال آلان دي ميندونكا، الرئيس التنفيذي لشركة كارافيل: «سعداء بانضمامنا إلى مجموعة أدنيك بعد استحواذها على شركتنا بهذه المرحلة الواعدة في نمو وتطور إمارة أبوظبي، ونرى في هذا الاستحواذ فرصة كبيرة لتعزيز النمو والحفاظ على استدامته، حيث نتطلع إلى العمل مع مجموعة أدنيك لإنجاز رؤيتنا المشتركة في تحقيق التميز عبر تقديم تجارب عطلات لا تُنسى لعملائنا، وصناعة علامة تجارية سياحية تربط بنجاح بين أوروبا وأبوظبي. كما نودّ أن نشكر إيكويستون بارتنرز على دعمها ونحن متحمسون جداً إزاء المرحلة التالية في رحلتنا من النمو».

وقال جيلوم جاكو، رئيس «إيكويستون بارتنرز»: «تشرفنا بالعمل مع كارافيل على دعم نموها المستمر والحفاظ على هويتها القوية كشركة رحلات أوروبية رائدة. وبعد تزويد الشركة بالموارد اللازمة التي احتاجتها خلال فترة «كوفيد 19» وما بعدها، أصبحت كارافيل الآن جاهزة للانتقال إلى مرحلة جديدة وحاسمة في مسيرة تطورها. وبفضل دعمنا المستمر، حققت الشركة تحولاً ملحوظاً، حيث تطورت لتغدوا حالياً شركة حيوية ذات إمكانات دولية واعدة. ونتمنى لهم كل التوفيق في المرحلة التالية من رحلتها مع أدنيك».

وسيخضع إتمام الصفقة للموافقات التنظيمية وباقي الإجراءات المعتادة.