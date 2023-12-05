المرونة النفسية وكيفية التعامل مع أخبار الحرب

MENAFN - Khaberni) نمر في الوقت الحالي بظروف استثنائية على كل الأصعدة، ونواجه تغييرات ملموسة لا شك أنها غيرت حياتنا، فأصبح الاشخاص يعيشون مع وسائل التواصل الاجتماعي، والقنوات الفضائية،والترقب منذ الصباح الباكر ويسهرون لساعات من أجل متابعه أخبار الحرب على الغزة ومتابعه العديد من المواقع من أجل الحصول على الاخبار ومتابعهالاطفال بحرقة والاسر، والنساء،ومتابعه أخبار الأسرى والشعور في بعض الاوقات بالتقصير دون قصد والشعور بالذنب والقلق ،والأرق، والبكاء، والتفكير المتواصلوصعوبة السيطرة على الانفعالات والاحباط،والبعض قد يحتاج الى إستشارةنفسية.

وكل ذلك بسبب ما نرى ونسمع من أخبار على غزة.

وعلية باتت المرونة النفسية من أهم ما يتحلى ويتمسك به الأفراد في ظل تلك الظروف. وتعد المرونة النفسية من السمات الشخصية التي يتصف بها الفرد لمواجهه الضغوطات والأزمات، والتي تعبر عن قوة الشخصية في كيفية تعامله مع المشكلات والتحديات التي يواجهه الفرد. والمرونة تعكس قدرة المرء على الاحتفاظ بهدوئه واتزانه الانفعالي، ومستوى أدائه النفسي الطبيعي خلال مسار أحداث الحياة الضاغطة وظروفها العصيبة. والمرونه النفسية جاءت من علم النفس الايجابي، الذي يركز على الجانب الايجابي. وبالتالي تعتمد على التفكير الايجابي. ونعلم أن الافكار الإيجابية توقف مسار التأثيرات السلبية للضغوط النفسية، وتساعد الأفراد ذوي المستوى المرتفع من التفكير الايجابي في التعافي، كما تعتمد المرونة النفسية على التفاؤل. وبالنسبة للتفاؤل الحقيقي أو الواقعي، فهو النظرة الإيجابية الى المستقبل الذي يدفع الإنسان تجاه حل مشكلاته من خلال رؤية الواقع ووصفه وتفسيره دون مزايدة وتلمس كل جوانبه. إضافة الى البعد الروحي الذي يعني الكثير عندما يكون لدى الفرد روحانيات، والايمان بالقضاء والقدر وإلتزامه الديني، ومعرفة أننا خلقنا في هذه الارض لسبب. كما أن المرونة النفسية تعتمد على الثقه بالنفس، وعلى الضبط والاتزان في انفعالاتنا، فنحن في هذه الظروف الاستثنائية علينا التحلي بالمرونة النفسية، وهي إظهار التكيف عند مواجهة المواقف الصادمة أو المواقف الضاغطة التي غيرت حياتنا، والتعامل مع الظروف الحالية بالحيطة والحذر بالاخص مع الأطفال لان هذه الاحداث تترك ندب في صحه الاطفال النفسيه وايصال الاخبار اليهم بكل لطف وحذر.

ولتحسين مرونتك وصحتك النفسية

الاستماع الى المصادر موثوقة

التركيز على مصادر الأخبار الموثوقة، التي توفر معلومات صحيحة ومتوازنة، وتجنب العناوين المثيرة، أو التي يمكن أن تضخم القلق.





التواصل مع المقربين والأصدقاء





من الضروري مناقشة المشاعر مع الأصدقاء والعائلة، لأن التحدث عن الأخبار المؤلمة يساعد في معالجة المشاعر، وكسر الشعور بالعزلة.





تحقيق التوازن

يُنصح بالموازنة بين الأخبار السلبية والمحتوى الإيجابي، ومتابعة الحسابات أو مواقع الويب، التي تشارك قصصاً ملهمة أو مواد تعليمية.





ممارسة اليقظة الذهنية









ينصح بالاندماج في تقنيات اليقظة، والتأمل لتقليل القلق، وهذا يساعد في ردود الأفعال العاطفية تجاه الأخبار المؤلمة.





خذ فترات راحة

الانفصال عن وسائل التواصل الاجتماعي والأخبار لمدة يوم أو عطلة نهاية أسبوع لإعادة الشحن عقلياً وعاطفياً.

الدكتورة مرام بني مصطفى

الاخصائية النفسية والتربوية