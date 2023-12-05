سبوتيفاي تكشف عن تقليص هائل في القوى العاملة

(MENAFN
) في خطوة هامة أعلنت يوم الاثنين الموافق 4 ديسمبر، كشفت سبوتيفاي، منصة التدفيق الموسيقي الرائدة، عن خطط لتسريح حوالي 1,500 موظف، ما يعادل 17 في المائة من قوتها العاملة. وتأتي هذه الخطوة كجزء من مبادرة أوسع لتقليص التكاليف، بعد جولات سابقة من التسريح في وقت سابق هذه السنة، بما في ذلك 600 موظف في شهر يناير و200 إضافي في شهر يونيو. وتتماشى هذه الخطوة مع اتجاه لاحظته بين شركات التكنولوجيا، حيث قامت أسماء بارزة مثل أمازون ولينكد ان التي تمتلكها مايكروسوفت بتنفيذ تخفيضات في القوى العاملة في السنة الحالية.
كما شرح الرئيس التنفيذي دانيال إيك السبب وراء تقليص القوى العاملة في رسالة موجهة إلى موظفي سبوتيفاي, وأوضح إيك أن الشركة قد قامت بتوسيع كبير في قوتها العاملة في عامي 2020 و2021، نتيجة لتكاليف رأس المال الأقل وزيادة في متطلبات الإنتاج، وهو ما يتعلق بشكل كبير باستحواذها على موارد إضافية. وبشكل لافت، قامت سبوتفاي بالاستثمار بأكثر من مليار دولار في بناء أعمال التدفيق، وتأمين تعاون مع شخصيات بارزة مثل كيم كارداشيان والأمير هاري وميغان ماركل. وكانت الشركة نشطة في التوسع العالمي، مستهدفة تحقيق مستخدمين بمليار حتى عام 2030. وحاليًا، تفتخر المنصة بـ 601 مليون مستخدم، زيادة كبيرة عن 345 مليون تم الإعلان عنها في نهاية عام 2020.
كذلك قدمت سبوتيفاي على الرغم من التسريحات الحديثة, تقدماً ماليًا وتحقق الربحية في الربع الثالث. ويُعزى هذا النجاح إلى زيادة أسعار خدمات البث المباشر ونمو في عدد المشتركين في جميع المناطق. وتتوقع الشركة أن يصل عدد المستمعين الشهريين إلى 601 مليون في الربع الأخير من السنة.
في حين ألمح إيك في تواصله مع الموظفين أيضًا إلى المناقشات حول تقليصات أصغر في القوى العاملة خلال عامي 2024 و2025. وتتماشى القرارات بتحسين هيكل القوى العاملة مع الجهود الاستراتيجية لسبوتيفاي للتكيف مع ديناميات السوق، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وضمان الاستدامة المالية في صناعة التدفيق الموسيقي التنافسية.
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