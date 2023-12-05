الدولار يشهد عودة قوية وسط توقعات بخفض الفائدة

(MENAFN
) في تحول ملحوظ يوم الاثنين الموافق 4 ديسمبر، شهد الدولار الأمريكي عودة قوية، موقفًا له عن التراجع لمدة ثلاثة أسابيع مدفوعًا بتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.19 بالمئة إلى 103.33، في حين شهد اليورو انخفاضاً طفيفًا بنسبة 0.1 بالمئة ليصل إلى 1.0876 دولار. وكان اليورو قد سجل ارتفاعًا بنسبة 3 بالمئة مقابل الدولار في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له منذ آب.
كما شهد الانخفاض الكبير بنسبة 3.1 بالمئة في مؤشر الدولار في نوفمبر أكبر هبوط شهري له في عام، ويُرجح أن يكون ذلك بسبب توقعات تزايدة بسياسة نقدية أكثر تساهلاً من الاحتياطي الفيدرالي. وأشار كولن أشر، الاقتصادي الرئيسي في ميزوهو بنك في لندن، إلى التحديات التي واجهها الدولار في نوفمبر، جزئيا بسبب توقعات التيسير من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وعبر أشر عن الاعتقاد بأن هناك فرصة لتغيير الاتجاه بحلول نهاية العام.
كذلك انخرط الجنيه الإسترليني بنسبة 0.27 بالمئة إلى 1.2675 دولار، وشهد الدولار الأسترالي انخفاضًا بنسبة 0.44 في المائة إلى 0.6646 دولار. كما تعزز الدولار أيضًا مقابل الفرنك السويسري، ارتفاعًا بنسبة 0.31 بالمئة إلى 0.8723 فرنك في آخر جلسة تداول.
في حين ارتفعت البيتكوين إلى ما فوق 41000 دولار، مسجلة أعلى مستوى لها منذ ابريل من العام الماضي, ويعزى هذا الارتفاع إلى مشاعر المستثمرين التي تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد انهى دورة رفع أسعار الفائدة، مما دفع إلى زيادة الاهتمام في الأصول ذات المخاطر في جميع أنحاء الأسواق المالية. وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في بيان يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر، استعداد البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية إذا لزم الأمر. ومع ذلك، أقر أيضًا بأن التدابير المتخذة بشأن أسعار الفائدة قد ساهمت في تباطؤ التضخم. وتؤكد هذه الديناميات بشكل جماعي التفاعل المعقد بين سياسات البنوك المركزية وأسواق العملات والمشهد المتطور للأصول الرقمية.
MENAFN05122023000045015682ID1107536648
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.