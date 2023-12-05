مارك زوكربيرغ يبيع أسهم ميتا لأول مرة في سنتين

(MENAFN
) في تطور ملحوظ، قام مارك زوكربيرغ، مؤسس ميتا، الشركة الأم التي تشرف على فيسبوك وإنستغرام، ببيع أسهم الشركة للمرة الأولى في عامين وفقًا للتقارير. ويأتي هذا القرار في أعقاب انتعاش ملحوظ لشركة ميتا من عام 2022 الصاخب. وتشير البيانات المجمعة من قبل بلومبرج إلى أن صندوق الائتمان الخاص لزوكربيرغ، جنبًا إلى جنب مع الكيانات المرتبطة المخصصة للأعمال الخيرية ودعم القضايا السياسية، قام بالتخلص من حوالي 682,000 سهم بقيمة تقدر بنحو 185 مليون دولار في نوفمبر. وتم تنفيذ هذه الصفقات من خلال خطط تداول، مع كشف النقاب عن أحدث خطة يوم الأربعاء الماضي.
كما يعد هذا الحدث هو المرة الأولى التي تشهد فيها الكيانات المرتبطة بإدارة ثروة زوكربيرغ مشاركتها في بيع الأسهم منذ نوفمبر 2021. ولا يُغفل أن أسهم ميتا قد شهدت ارتفاعًا غير عادي بنسبة 1,720 بالمئة على مدار العام حتى نهاية نوفمبر، متفوقة على أداء جميع شركات التكنولوجيا الرئيسية الأمريكية باستثناء نيفيديا.
كذلك يحتل زوكربيرغ حاليًا المركز التاسع في قائمة بلومبرج لأثرياء العالم، وقد كان بائعًا منتظمًا لأسهم ميتا على مدى العقد الماضي. ومع ذلك، امتنع عن بيع أي أسهم في عام 2022، وهو العام الذي شهد نتائج فصلية كارثية، مما أدى إلى واحدة من أكبر انخفاضات قيمة السهم. وعانت ميتا من أسوأ أداء سنوي لها منذ الطرح العام الأولي في عام 2012.
في حين تقترب أسهم ميتا من مستوياتها القياسية التي تم التحقيق بها في عام 2021. وخلال تلك الفترة، قام زوكربيرغ، إلى جانب مؤسسة الخير الخاصة به، مبادرة تشان زوكربيرغ، ببيع أسهم بلغت قيمتها أكثر من مليار دولار في الشركة التي يقع مقرها في مينلو بارك، كاليفورنيا. وتشير عمليات بيع أسهم زوكربيرغ الأخيرة إلى ثقة متجددة في أداء ميتا وتشكل خطوة مالية استراتيجية تتماشى مع الانتعاش المثير للإعجاب الذي تشهده الشركة.
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