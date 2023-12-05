6.407 مليار دينار صادرات عمّان الصناعية

MENAFN - Khaberni) خبرني - بلغت صادرات غرفة صناعة عمّان، خلال 11 شهرا الماضية من العام الحالي 6.407 مليار دينار، مقابل 6.918 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2022.

ووفقا لمعطيات إحصائية، سجلت صادرات 6 قطاعات ارتفاعا، فيما انخفضت للأربعة الباقية بنسبة تراوحت بين 0.6 بالمئة للجلدية والمحيكات و 23.7 بالمئة للصناعات التعدينية.

وواصلت الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، استحواذها على غالبية صادرات غرفة صناعة عمّان خلال 11 شهرا الماضية من العام الحالي، مسجلة مجتمعة ما قيمته 3.708 مليار دينار.

وحسب المعطيات الاحصائية، ارتفعت صادرات الغرفة للولايات المتحدة الأميركية خلال 11 شهرا الماضية من العام الحالي، إلى 1.065 مليار دينار مقابل 902 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وزادت صادرات صناعة عمّان إلى السعودية خلال 11 شهرا الماضية من العام الحالي، إلى 745 مليون دينار مقابل 689 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت صادرات الغرفة إلى العراق خلال 11 شهرا الماضية من العام الحالي، ووصلت لقرابة 791 مليون دينار، مقابل 653 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2022.

في المقابل، تراجعت صادرات الغرفة إلى الهند خلال 11 شهرا الماضية إلى قرابة 1.107 مليار دينار مقابل 1.461 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، ورغم ذلك جاءت بمقدمة الدول العربية والأجنبية الأكثر استقبالا لصادرات صناعة عمّان.

وحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال 11 شهرا الماضية من العام الحالي، جاءت الدول العربية بالمقدمة بقيمة قرابة 2.831 مليار دينار، وبنسبة نمو 8.2 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ثم الدول الآسيوية غير العربية قرابة 1.760 مليار دينار، والدول الإفريقية 61 مليون دينار.

وبلغت صادرات صناعة عمّان لدول أميركا الشمالية خلال 11 شهرا الماضية من العام الحالي 1.125 مليار دينار وبنسبة نمو 18.3 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ودول أميركا الجنوبية 97 مليون دينار، ودول الاتحاد الأوروبي 281 مليون دينار، ودول أوروبية من غير بلدان الاتحاد 153 مليون دينار، وبلدان أخرى بقيمة قرابة 100 مليون دينار.

وتوزعت صادرات الغرفة خلال 11 شهرا الماضية من العام الحالي 2023، على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 1.890 مليار دينار، والكيماوية ومستحضرات التجميل 1.168 مليون دينار، والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات قرابة 956 مليون دينار.

وحسب المعطيات الإحصائية بلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية ما قيمته 685 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية 603 ملايين دينار، والجلدية والمحيكات 425 مليون دينار.

وتوزعت باقي صادرات صناعة عمّان خلال 11 شهرا الماضية من العام الحالي على قطاعات صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بقيمة قرابة 276 مليون دينار، والبلاستيكية والمطاطية قرابة 253 مليون دينار، والإنشائية 134 مليون دينار، والصناعات الخشبية والأثاث بقيمة قرابة 17 مليون دينار.

يشار إلى أن غرفة صناعة عمّان التي تأسست عام 1962 تضم في عضويتها حاليا 8600 منشأة صناعية، تشغل 159 ألف عامل وعاملة برأسمال يصل لقرابة 5 مليارات دينار.