وزير البيئة العراقي : COP28 استعاد الفرصة الحقيقية للحفاظ على الكوكب

وصف معالي نزار ثاميدي وزير البيئة العراقي، مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP28"، بـ " لحظة استعادة الفرصة الحقيقية للحفاظ على الكوكب "، مشيرا إلى أن المؤتمر ركز خلال الأيام الماضية على تعزيز الجهود العالمية والوطنية للحد من التغير المناخي الذي تصاعدت وتيرته مؤخراً، وأن العراق يعد من أكثر دول العالم تأثراً بالتغيرات المناخية التي تجلت في التصحر وشح المياه وارتفاع درجة الحرارة.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الإمارات قطعت أشواطا كبيرة في العمل المناخي والاقتصاد المستدام، وإن العراق مستمر في التحول التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر؛ حيث ستطلق وزارته في وقت قريب استراتيجيتها في هذا الخصوص.

وأوضح وزير البيئة العراقي أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، شكل لحظة استعادة الفرصة للحفاظ على الكوكب عبر الوفاء بتعهدات مكافحة التغير المناخي وفي صدارتها الوفاء باتفاقية باريس للحد من ارتفاع درجة حرارة الكوكب بمقدار 1.5 درجة مئوية.

وأضاف: "يشارك العراق في "COP28" بقوة عبر فرق متنوعة رئاسية وحكومية وبرلمانية وفرق الشباب والمرأة والقطاع الخاص، وهي أول مرة يشارك فيها في مؤتمرات المناخ بهذا الزخم".

ولفت إلى أن الحكومة العراقية خصصت في موازنة 2023 وللمرة الأولى بتاريخ موازناتها المالية، بنداً للبيئة والمناخ الهدف منه تعزيز حماية وتحسين البيئة للحفاظ على الصحة العامة والموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي، بما يضمن التنمية المستدامة وتحقيق التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال.

وأوضح أن سياسة العراق المناخية والمتمثلة بوثيقة المساهمات الوطنية "NDC"، ركزت على استخدام الطاقات المتجددة وتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للتغيرات المناخية واستدامة كفاءة الطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال الوزير العراقي: "ملف البيئة والمناخ ضمن أهم ملفات العراق فقد خلفت 4 عقود مضت الكثير من التأثيرات البيئية"، مبينا أن لدى حكومة بلاده برنامج طموح في هذا الصدد، وأنها أنجزت مشاريع مهمة في المجال المناخي والبيئي تتضمن مشاريع للطاقة المتجددة، وأخرى في مجال الزراعة والموارد البيئية ومواجهة شح المياه.

وأشار إلى أن العراق بصدد التحضير لاستضافة مؤتمر إقليمي بشأن البيئة والمناخ خلال الربع الأول من العام المقبل، داعياً مصر والإمارات بصفتهما رئيسا مؤتمر المناخ "COP27" و"COP28"إلى المشاركة في هذا المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه إقليميا.



