توقيف مدير جامعة فرنسية مرموقة في قضية عنف منزلي

شكّل توقيف مدير جامعة "سيانس بو باريس" الفرنسية ماتياس فيشرا على ذمة التحقيق في قضية عنف منزلي، ثم تخليته يوم أمس الاثنين، فصلاً جديداً من سلسلة الهزّات التي تعرّضت لها في السنوات الأخيرة هذه المؤسسة التعليمية التي تُخرّج النخب الفرنسية.

وأفاد مصدر مطّلع على القضية وكذلك النيابة العامة في باريس بأن فيشرا (45 عاماً) وشريكة حياته أوقِفا على ذمة التحقيق في العاصمة مساء الأحد بعدما اتهم كل منهما الآخر بالعنف المنزلي. وأوضحت النيابة العامة أنهماً خُلِّيا في وقت متأخر من بعد ظهر الاثنين.

وأشارت النيابة العامة إلى أن "الوحدة الطبية القضائية لم تجد أن أيّاً منهما يعاني عجزاً كلياً عن العمل، ولم يرغب أي منهما في رفع دعوى في هذه المرحلة"، موضحةً أن "التحقيق الأوليّ مستمر".

وعلّقت الجامعة على الخبر في رسالة تلقّتها منها وكالة فرانس برس وجاء فيها أن "سيانس بو علمت من خلال الصحافة بالأنباء المتعلقة بمديرها ماتياس فيشرا، وبما أنها مسألة خاصة تماماً، ليس لديها في هذه المرحلة أي تفاصيل أو تعليقات".

وتضم "سيانس بو باريس" نحو 15 ألف طالب نصفهم من الأجانب، ويمثل الحاصلون على منح دراسية 25 في المئة منهم.

وتعددت في السنوات العشر الأخيرة الفضائح والنكسات المتعلقة بمسؤولي "سيانس بو باريس"، لكنها لم تؤثر سلباً حتى الآن على المكانة الأكاديمية لهذه الجامعة التي توصف بـأنها "مصنع" النخب الفرنسية.

وتولى فيشرا منصب مدير الجامعة في نوفمبر 2021 خلفاً لفريديريك ميون الذي أُجبِر على الاستقالة في فبراير من ذلك العام لتعتيمه على شبهات الاغتصاب التي طالت الباحث في العلوم السياسية أوليفييه دوياميل.

وكان دوياميل آنذاك رئيساً للمؤسسة الوطنية للعلوم السياسية التي تتمتع بسلطة الوصاية على "سيانس بو باريس".

وفي أعقاب هذه الفضيحة، ظهرت على شبكات التواصل الاجتماعي في البداية، حركة تكشف حالات عنف جنسي في معاهد الدراسات السياسية.

وعُيّن فريديريك ميون على رأس "سيانس لو باريس" بعد الوفاة العرضية في غرفة فندق في نيويورك لريشار ديكوان، أحد أبرز مديري الجامعة، إذ تولى المنصب من 1996 إلى 2012 ونجح خلال هذه الفترة في إجراء عملية تحديث عميق للمؤسسة التي تأسست عام 1872.

لكنّ تقريراً لديوان المحاسبة عن الإدارة المالية للجامعة حجب ما تحقق خلال ولاية ديكوان مما تسبب في أزمة حوكمة أولى.

وكان فيشرا الذي تخرّج في "سيانس بو" عام 2000، زميلاً للرئيس إيمانويل ماكرون في المدرسة الوطنية للإدارة.

وبعيد توليه إدارة "سيانس بو"، أعلن أن العنف الجنسي والمرتبط بالتحيز الجنسي "أولوية مطلقة".