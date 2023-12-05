«الشؤون الإسلامية والأوقاف» تعلن فتح باب التسجيل لأداء فريضة الحج 2024

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، عن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج للموسم 1445هـ / 2024م.

وأشارت الهيئة اليوم الثلاثاء، إلى إنه سيتم استقبال طلبات التسجيل عبر التطبيق الذكي للهيئة: AWQAFUAE أو الموقع الرسمي للهيئة.

وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق أنه سيتم استقبال طلبات التسجيل من 5 ديسمبر 2023 ولغاية 21 ديسمبر 2023.

وقالت الهيئة عبر منصاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي: «تعلن الهيئة عن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج للموسم 1445هـ / 2024م، وتماشيًا مع رؤية قيادتنا الرشيدة بتوفير خدمات ذكية لإسعاد المتعاملين يتم استقبال طلبات التسجيل عبر التطبيق الذكي للهيئة: AWQAFUAE أو الموقع الرسمي للهيئة: »

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