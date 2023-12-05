استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN- استُشهد شاب واعتُقل شقيقه صباح اليوم الثلاثاء، في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد الشاب محمد يوسف حسن مناصرة (25 عاماً) من قلنديا شمال القدس خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم.

وأفاد شهود وعيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشهيد مناصرة بشكل عنيف وقامت بتفجير باب المنزل الذي كان يقف خلفه الشهيد استعدادا لفتح الباب لقوات الاحتلال التي فجرت باب المنزل بقنبلة تسببت بتفتيت جسده، واعتقل الاحتلال شقيقه عبد الله قبل أن ينسحب.

وأفادت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت خلال اقتحامها للعديد من المنازل.

وكان الشاب علي علقم، قد استُشهد يوم أمس برصاص الاحتلال خلال اقتحامه مخيم قلنديا وتكسير محتويات منزله.

وباستشهاد الشاب مناصرة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري إلى 468، بينهم 260 شهيدا منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي.