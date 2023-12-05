الجيش الإسرائيلي: إصابة 4 ضباط وجنود بجروح خطيرة في معارك وسط غزة

الجيش الإسرائيلي: إصابة 4 ضباط وجنود بجروح خطيرة في معارك وسط غزة
التاريخ
12/5/2023 2:14:35 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN-قال الناطق العسكري الإسرائيلي إن 4 ضباط وجنود من سلاح المظليين أصيبوا بجروح خطيرة في معارك وسط قطاع غزة خلال الليل.
وفي وقت سابق اليوم، اعترف جيش الاحتلال بمقتل ضابط وجنديين في المعارك الدائرة مع المقاومة الفلسطينية في القطاع المحاصر، مشيرا إلى إصابة ضابط و3 جنود بجروح خطيرة في تلك المعارك.
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