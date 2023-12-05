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الجيش الإسرائيلي: إصابة 4 ضباط وجنود بجروح خطيرة في معارك وسط غزة

12/5/2023 2:14:35 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-قال الناطق العسكري الإسرائيلي إن 4 ضباط وجنود من سلاح المظليين أصيبوا بجروح خطيرة في معارك وسط قطاع غزة خلال الليل.

وفي وقت سابق اليوم، اعترف جيش الاحتلال بمقتل ضابط وجنديين في المعارك الدائرة مع المقاومة الفلسطينية في القطاع المحاصر، مشيرا إلى إصابة ضابط و3 جنود بجروح خطيرة في تلك المعارك.

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