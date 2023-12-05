اقتحامات إسرائيلية واسعة واندلاع مواجهات في الضفة الغربية

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN-نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر، اليوم الثلاثاء، عمليات اقتحام جديدة واسعة في الضفة الغربية تخللتها اعتقالات واشتباكات مع مقاومين فلسطينيين.





في جنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مدينة جنين وأطراف مخيمها، وأصابت شابا بالرصاص واعتقل آخر في السيلة الحارثية غربا.





وأفادت مصادر محلية بأن أكثر من 50 مركبة عسكرية إسرائيلية، ترافقها أربع جرافات، اقتحمت المدينة من شارع جنين– الناصرة، وسط إطلاق النار، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.





وأضاف أن الاقتحام تزامن مع تحليق طائرة استطلاع في أجواء المدينة، فيما انتشر قناصة الاحتلال على أسطح عدد من المنازل والبنايات، مشيرا إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من أحياء مدينة جنين ومخيمها.





وبين أن قوات الاحتلال انتشرت أيضا في محيط مستشفى جنين وحي الزهراء ودوار الداخلية وأطراف المخيم.





وفور عملية الاقتحام، باشرت جرافات الاحتلال بعملية تدمير للبنية التحتية في محيط مسجد طوالبة، وحي الزهراء، والطرق المؤدية للمخيم، وسط اندلاع مواجهات وصفت بـ "العنيفة" في محيط دوار السينما والداخلية وشارع الناصرة وحي البساتين.





وفي رام الله ، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بلدة بيت لقيا غرب رام الله، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين.





وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال البلدة، أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، صوب الشبان، دون وقوع إصابات.





واحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي 13 مواطنا من قرية بدرس غرب رام الله، وأجرت معهم تحقيقات ميدانية.





وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال احتجزت كلا من:





باسم حابس مرار، وحسن خالد، وإسماعيل عوض، وزهري ماهر عوض، ومحمد أحمد عوض، والحسن أحمد عوض، وجميل علي عبد الكريم، ومصطفى يوسف عبد الكريم، ومحمود أحمد عبد الله، وعبد الله جميل حسين سلامة، وصالح محمد صالح عبد الكريم، وحسين محمد حسين عبدالكريم، ومنتصر صدقي خلف عوض، وذلك في مسجد القرية، وأجرت تحقيقا ميدانيا معهم.





وفي بيت لحم، اصيب فجر اليوم الثلاثاء، 4 مواطنين بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، فيما تم اعتقال 12 آخرين بينهم عمال من غزة خلال مداهمات في بلدات الدوحة وارطاس وواد النيص.





وافاد مصدر أمني بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الدهيشة، حيث اطلقت تلك القوات الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت بشكل عشوائي، ما ادى الى اصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي (17 و44 و42 عاما)، في الحوض واليد والوجه، ونقلوا الى احدى المستشفيات في بيت لحم لتلقي العلاج .





واشار المصدر الى أن قوات الاحتلال اعتقلت في بلدة الدوحة غربا مدير مدرسة الخلفاء الراشدين في البلدة محمود جوابرة في الخمسينيات من عمره ، بينما داهمت مبنى دائرة السير وعددا من المطابع وعبثت بمحتوياتها.





وفي الخليل، أصيب طفل وشابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، خلال مواجهات اندلعت في بلدة بني نعيم، شرق الخليل.





وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن المواجهات اندلعت قرب مدخل البلدة في منطقة وادي الجوز، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي صوب المواطنين، ما تسبب بإصابة طفل يبلغ من العمر 14 عاما بالرصاص الحي في صدره ويده، وقد وصفت إصابته بالخطيرة، وشابين وصفت إصابتهما بالمتوسطة، نقلوا إثرها إلى مستشفيات الخليل.



