الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من نابلس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين فلسطينيين شرق نابلس.
وأفادت مصادر أمنية لـ "وفا " بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر ومحيطه شرق نابلس، وداهمت عددا من المنازل واعتقلت مواطنين فلسطينيين، وهما فيصل أبو سرية، ومحمد أبو سرية .
كما اقتحم جيش الاحتلال إحدى البنايات في منطقة المساكن الشعبية شرقا ، واعتقلت هيثم مسلم، بعد أن فتشت منزله.
MENAFN05122023000208011052ID1107536556
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.