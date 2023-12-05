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الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من نابلس

12/5/2023 2:14:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين فلسطينيين شرق نابلس.
وأفادت مصادر أمنية لـ "وفا " بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر ومحيطه شرق نابلس، وداهمت عددا من المنازل واعتقلت مواطنين فلسطينيين، وهما فيصل أبو سرية، ومحمد أبو سرية .
كما اقتحم جيش الاحتلال إحدى البنايات في منطقة المساكن الشعبية شرقا ، واعتقلت هيثم مسلم، بعد أن فتشت منزله.




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