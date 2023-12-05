مؤشر سيئ لواشنطن والدولار الأمريكي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال عضو مجلس الاتحاد الروسي أليكسي بوشكوف، إن تسجيل رقم قياسي تاريخي جديد لسعر الذهب في السوق العالمية يعتبر مؤشرا سيئا للولايات المتحدة وللدولار الأمريكي.
في صباح يوم أمس الاثنين، وصل سعر الذهب في بورصة نيويورك كوميكس إلى مستوى قياسي- فوق 2100 دولار للأونصة، وفي إطار المداولات، انخفض هذا المؤشر إلى 2070 دولارا.
وذكر السيناتور بوشكوف على قناته في "تليغرام"، أن سعر الذهب وصل إلى أعلى مستوى له في التاريخ، وهذا " فال سيء، أولا وقبل كل شيء، للدولار وللولايات المتحدة".
وأضاف: "إن تراكم الدين الوطني الأمريكي، الذي وصل بالفعل إلى 33.5 تريليون دولار، والتشغيل غير المحدود لمطبعة بنك الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى العقوبات ضد روسيا والاستيلاء على احتياطياتها من الدولار، كل ذلك يقوض الثقة في العملة الأمريكية".
MENAFN05122023000208011052ID1107536553
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.