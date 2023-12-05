مؤشر سيئ لواشنطن والدولار الأمريكي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال عضو مجلس الاتحاد الروسي أليكسي بوشكوف، إن تسجيل رقم قياسي تاريخي جديد لسعر الذهب في السوق العالمية يعتبر مؤشرا سيئا للولايات المتحدة وللدولار الأمريكي.في صباح يوم أمس الاثنين، وصل سعر الذهب في بورصة نيويورك كوميكس إلى مستوى قياسي- فوق 2100 دولار للأونصة، وفي إطار المداولات، انخفض هذا المؤشر إلى 2070 دولارا.

وذكر السيناتور بوشكوف على قناته في "تليغرام"، أن سعر الذهب وصل إلى أعلى مستوى له في التاريخ، وهذا " فال سيء، أولا وقبل كل شيء، للدولار وللولايات المتحدة".

وأضاف: "إن تراكم الدين الوطني الأمريكي، الذي وصل بالفعل إلى 33.5 تريليون دولار، والتشغيل غير المحدود لمطبعة بنك الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى العقوبات ضد روسيا والاستيلاء على احتياطياتها من الدولار، كل ذلك يقوض الثقة في العملة الأمريكية".