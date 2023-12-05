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القسام : استهدفنا دبابة و3 آليات صهيونية شرق خانيونس

12/5/2023 2:14:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت كتائب القسام انها استهدفت 3 آليات صهيونية ودبابة بقذائف "الياسين 105" شرق مدينة خانيونس

وبوقت مسبق من صباح اليوم قالت كتائب القسام انها قصفت بئر السبع المحتلة برشقةٍ صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين

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