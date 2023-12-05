القسام : استهدفنا دبابة و3 آليات صهيونية شرق خانيونس

القسام : استهدفنا دبابة و3 آليات صهيونية شرق خانيونس
التاريخ
12/5/2023 2:14:01 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت كتائب القسام انها استهدفت 3 آليات صهيونية ودبابة بقذائف "الياسين 105" شرق مدينة خانيونس
وبوقت مسبق من صباح اليوم قالت كتائب القسام انها قصفت بئر السبع المحتلة برشقةٍ صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين
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