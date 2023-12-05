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لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تناقش اليوم هيكلة وزارة الاستثمار

12/5/2023 2:14:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تناقش لجنة مشتركة بين اللجنة القانونية ولجنة التوجيه الوطني والإعلام في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019.


كما تناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في اجتماع آخر، هيكلة وزارة الاستثمار، والأنظمة المتعلقة بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما تناقش اللجنة منصة (INVEST JO) وانسجامها مع رؤية التحديث الاقتصادي للوزارة، إضافة إلى الفرص الاستثمارية.


وتناقش لجنة الريف والبادية المخصصات المالية والدعم المرصود في الموازنة العامة لمناطق الريف والبادية الأردنية، فيما تناقش لجنة الخدمات العامة والنقل بعض المواضيع المتعلقة بمديرية الأرصاد الجوية.


وتلتقي لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب السفير الإسباني لدى الأردن لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

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