الاحتلال يعتقل فلسطينيين من بلدة بيت دقو شمال القدس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة، واعتقلت مواطنين فلسطينيين وسط مواجهات عنيفة.
وأفادت مصادر في البلدة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت سعيد مصطفى داود، وعبد الله علي داود، مشيرة إلى أن الاحتلال حقق مع 25 مواطناً فلسطينيا في منازلهم قبل أن يعتقل الشابين.
وأعلنت مدارس البلدة تحويل الدوام اليوم إلى إلكتروني جراء عدوان الاحتلال للحفاظ على حياة الطلبة.
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