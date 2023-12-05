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الاحتلال يعتقل فلسطينيين من بلدة بيت دقو شمال القدس

12/5/2023 2:14:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة، واعتقلت مواطنين فلسطينيين وسط مواجهات عنيفة.
وأفادت مصادر في البلدة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت سعيد مصطفى داود، وعبد الله علي داود، مشيرة إلى أن الاحتلال حقق مع 25 مواطناً فلسطينيا في منازلهم قبل أن يعتقل الشابين.
وأعلنت مدارس البلدة تحويل الدوام اليوم إلى إلكتروني جراء عدوان الاحتلال للحفاظ على حياة الطلبة.




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