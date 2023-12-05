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أمير قطر: قمتنا الخليجية تنعقد في وقت تشهد فيه منطقتنا تحديات كبيرة

12/5/2023 2:13:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- رحب أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، بقادة وممثلي دول مجلس التعاون الخليجي، الذين وصلوا إلى الدوحة للمشاركة في القمة الخليجية الـ44.

وقال أمير قطر في منشور عبر حسابه على منصة x: "أرحب بإخواني قادة وممثلي دول مجلس التعاون الشقيقة في بلدهم الثاني قطر اليوم للمشاركة في قمتنا الخليجية الـ44 التي تنعقد في وقت تشهد فيه منطقتنا والعالم تحديات كبيرة يمكن لدولنا الخليجية أن تلعب فيها أدوارا تسهم في حلها والتخفيف من آثارها".
وسبق انعقاد القمة عقد اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في الدوحة يوم الأحد، حيث بحث المجلس الملفات المطروحة على قمة القادة ولاسيما الوضع في الأراضي الفلسطينية والموقف الخليجي الموحد تجاه وقف الحرب، فضلا عن ملفات التعاون الخليجي المشتركة.
ويضم مجلس التعاون، الذي تأسس في 25 مايو 1981، كلا من السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان.

MENAFN05122023000208011052ID1107536547

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