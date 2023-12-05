أنقرة والدوحة تعززان علاقاتهما بـ12 اتفاقية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- وقعت تركيا وقطر، أمس الاثنين، 12 اتفاقية تعاون في مجالات مختلفة، وتم التوقيع بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وجاء ذلك خلال مراسم جرت عقب الاجتماع التاسع للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين، الذي استضافته الدوحة. كما وقع البلدان البيان الختامي للاجتماع التاسع للجنة الإستراتيجية العليا التركية القطرية.
وشملت اتفاقيات التعاون المجالات السياسية، والثقافية، والعسكرية، والمساعدات الإنسانية والعمل، كذلك أبرم الجانبان اتفاقيات تعاون في مجالات التعليم، والبحوث العلمية، والتكنولوجيا، والاتصالات والمعرفة، والمالية، والاستثمار والتجارة.
بدورهما، وقع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني "الإعلان المشترك للاجتماع التاسع للجنة الاستراتيجية العليا بين دولتي تركيا وقطر".
روسيا اليوم
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