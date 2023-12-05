Tuesday, 05 December 2023 11:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع أسعار النفط عالميا

12/5/2023 2:13:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- عادت أسعار النفط للارتفاع اليوم الثلاثاء وذلك بعد خسائر امتدت لثلاث جلسات، وجاء الارتفاع بعد تصريحات لوزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.
وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.07% إلى 73.09 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.05% إلى 78.07 دولار للبرميل.
وأمس أنهت عقود النفط التداولات على تراجع للجلسة الثالثة على التوالي، وتراجعت عقود الخام الأمريكي بنسبة 1.4% إلى 73.04 دولار للبرميل، فيما انخفضت عقود "برنت" بنسبة 1.1% إلى 78.03 دولار للبرميل.
ولقيت الأسعار دعما من تصريحات وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، حيث قال الاثنين، إن تخفيضات النفط من قبل مجموعة "أوبك+" قد تمتد لما بعد الربع الأول من العام المقبل إذا دعت الحاجة، مؤكدا أن تخفيضات الإنتاج سيتم الالتزام بها بشكل كامل.




MENAFN05122023000208011052ID1107536545

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث