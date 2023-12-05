ستوكس 600 الأوروبي يتراجع بفعل انخفاض أسهم التعدين والطاقة

(MENAFN
) في يوم الاثنين الموافق 4 ديسمبر، شهد مؤشر ستوكس600 الأوروبي انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.1 بالمئة، بعد مكاسب قوية في الأسبوع السابق بفعل توقعات إيجابية بتخفيضات في أسعار الفائدة. وعلى الرغم من بلوغه أعلى مستوى له في 4 أشهر خلال التداول الأول، إلا أن المؤشر فقد بعض الأرض، مما يشكل مكاسبه الأسبوعية الثالثة على التوالي يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر.
كما يرجع انخفاض المؤشر إلى انخفاض بنسبة 2.4 بالمئة في أسهم شركات التعدين، نتيجة تأثرها بضعف أسعار السلع. وعانت خاصة أسعار النحاس بسبب تعزيز الدولار. بالإضافة إلى ذلك، وشهدت أسهم الطاقة انخفاضًا بنسبة 1.6 في المائة، نتيجة لهبوط أسعار النفط. وتم تفاقم ذلك بقرار تحالف أوبك+ بتقليص الإمدادات، إضافة إلى عدم اليقين المحيط بنمو الطلب العالمي على الوقود.
كذلك يتركز انتباه المستثمرين هذا الأسبوع على إصدارات بيانات هامة، بما في ذلك مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو، وأسعار المنتجين، ومبيعات التجزئة، والناتج المحلي الإجمالي. هذه المؤشرات أمور حاسمة لقياس اتجاهات التضخم وتوقعات الاقتصاد.
في حين واجهت نوكيا تراجعًا بنسبة 6.5 بالمئة في أسهمها، نتيجة لتكهنات السوق التي تشير إلى أن "اي تي آند تي" قد تستبعد الشركة الفنلندية من قائمة مورديها. ومن ناحية إيجابية، حققت رولز-رويس وبروكسيموس مكاسب بنسبة 3.1 بالمئة و1.0 بالمئة على التوالي، بعد أن قامت جي بي مورجان بترقية تصنيف كلتا الشركتين.
ومع ذلك، تأثرت أسهم "اي اس ام انترناشونال ان في" بانخفاض بنسبة 6.4 بالمئة، مسهمة في انخفاض قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.8 بالمئة. وتسلط تقلبات هذه الأسهم الضوء على التحديات والتأثيرات المعقدة التي تؤثر على السوق الأوروبية في ظل عدم اليقين الاقتصادي العالمي المستمر.
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