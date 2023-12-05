تصاعد المخاطر في البحر الأحمر تؤثر على أمان الملاحة والتأمين

(MENAFN
) ردًا على سلسلة من الهجمات على السفن في البحر الأحمر، شهدت الأقساط التأمينية التي تغطي مخاطر الحرب زيادة ملحوظة، كما أفادت مصادر في قطاعي الملاحة والتأمين لرويترز يوم الاثنين الموافق 4 ديسمبر. واستهدفت الهجمات 3 سفن تجارية في المياه الدولية في جنوب البحر الأحمر يوم الأحد، مما أثار مخاوف من ارتفاع مخاطر الملاحة التجارية في المنطقة.
كما تعتبر هذه الحوادث جزءًا من اتجاه أوسع لتصاعد العدائيات في المياه الشرقية الوسطى منذ بداية الصراع بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر. وأكدت القوات المسلحة الأمريكية الهجمات يوم الأحد، مرجحة ذلك إلى المياه الدولية في البحر الأحمر. وادعت جماعة الحوثي اليمنية المسؤولية، مؤكدة أن هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ استهدفت سفينتين إسرائيليتين.
كذلك عبر يعقوب لارسن، رئيس السلامة والأمان البحري في بيمكو، عن رأيه بأن جماعة الحوثي تبدو ميالة إلى استهداف أي سفن بحرية ذات صلات بإسرائيل، بغض النظر عن قوة تلك الروابط، مما يشكل خطرًا محتملا على الأفراد الغير إسرائيليين مثل أفراد الطاقم.
في حين نفى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال حاجاري أي صلة بين السفن المذكورة وإسرائيل. كما أوضح القيد الوسطي الأمريكي أن السفن الثلاث المستهدفة كانت لها انتماءات مع 14 دولة متنوعة. مع استمرار التوترات وتعقيد الأمان البحري، تسلط الحالة الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه صناعة الشحن في المنطقة.
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