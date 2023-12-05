BIBF يحتفي بتخريج 76 طالب وطالبة من برامج البكالوريوس لجامعة بانغور

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- BIBF Leading Excellence ) المنامة – 4 ديسمبر: احتفى معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية(BIBF) ، بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي بتخريج 76 طالب وطالبة من برامج البكالوريوس الدولية التي يطرحها المعهد بالتعاون مع جامعة بانغور – المملكة المتحدة، وذلك تزامناً مع الاحتفال بمرور ٢٠ عاماً على الشراكة بين المعهد وجامعة بانغور.
وتم تكريم الخريجين خلال حفل التخرج، بحضور محافظ مصرف البحرين المركزي رئيس مجلس إدارة المعهد سعادة السيد رشيد محمد المعراج، وسعادة الدكتورة ديانا عبدالكريم الجهرمي الأمين العام لمجلس التعليم العالي، والبروفيسور أندرو إدواردز نائب رئيس جامعة بانغور، والدكتور أحمد عبدالغني الشيخ الرئيس التنفيذي للمعهد، إلى جانب أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارة التنفيذية وكبار المسؤولين من المؤسسات المصرفية والمالية وأولياء أمور الطلبة وذويهم.
وخلال الحفل، تم الإعلان عن تقديم وظائف للخريجين وفرص تدريب على رأس العمل من قبل بنك البحرين والكويت، بنك البحرين الوطني، بنك ABC، وبنك سيكو. ولأول مرة في تاريخ المعهد، تم تقديم بعثات لدراسة الماجستير على خشبة المسرح من قبل جامعة بانغور.
كما وتضمن الحفل تقديم جوائز التميّز للخريجين من قبل ممثلي أبرز المؤسسات المالية في المملكة، وهم بنك البحرين والكويت، بيت التمويل الكويتي، بنك البحرين الوطني، البنك الأهلي المتحد، بنك ABC، البنك العربي، وشركة بنفت.
كما اشتمل الحفل على تكريم سعادة السيد رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي رئيس مجلس إدارة معهد BIBF من قبل جامعة بانغور.
في كلمته الترحيبية، هنأ الدكتور أحمد عبد الغني الشيخ الخريجين على جهودهم في التحصيل العلمي، متمنياً لهم التوفيق في مسيراتهم المهنية ليتمكنوا من المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني كقادة المستقبل، كما شجعهم على التميُّز في الأداء خلال المرحلة التالية من حياتهم المهنية بأقصى درجات الكفاءة وتطبيق المهارات المكتسبة من رحلتهم التعليمية. وأضاف: "أظهر آخر استطلاع لوجهة الخريجين معدل توظيف طلبة المعهد بنسبة 68٪ خلال عام من تخرجهم، الأمر الذي يعكس حرص المعهد على إعداد كوادر متميزة أكاديمياً وجاهزة لسوق العمل. كما ذكر بأن معظم الخريجين قد حصلوا بالفعل على فرص عمل مباشرة بعد الانتهاء من دراستهم، التزاماً بتوفير تعليم عالي الجودة؛ الأمر الذي يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. كما أعرب الرئيس التنفيذي للمعهد عن امتنانه لجميع المؤسسات المالية المشاركة على ثقتهم في مخرجات التعليم من معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية والكفاءات المؤهلة التي يرفد بها القطاع المصرفي والمالي.
من جانبه، وقد ألقى البروفيسور أندرو إدواردز خطاباً عبر فيه عن فخره بالعلاقة القوية بين جامعة بانغور والمعهد، والتي تمتد لأكثر من 20 عاماً لتزويد القطاع المصرفي والمالي بكوادر بشرية مؤهلة جاهزة لسوق العمل واحتياجاته.
وقد ألقى الخريج عدنان الأمير كلمة بهذه المناسبة، كما ألقت الطالبة جنان الخباز كلمة بالنيابة عن الخريجين.
هذا وقد قام سعادة البروفيسور أندرو إدواردز وسعادة الدكتور أحمد الشيخ بتسليم شهادات البكالوريوس وتوزيعها على الطلبة الخريجين.
وقد عبَّر الطلبة وأولياء أمورهم عن سعادتهم الغامرة فور الإعلان على خشبة المسرح عن بعثات ووظائف للطلبة من البنوك والمؤسسات المالية، مثمنين في الوقت ذاته تخصيص البنوك عدداً من الجوائز القيمة للطلبة المتميزين.
جدير بالذكر أن جامعة بانغور هي أحد الجامعات العريقة والمعترف بها في بريطانيا، وتقدم برامج البكالوريوس المعتمدة في الدراسات المصرفية والمالية، والدراسات المحاسبية والمالية، والدراسات المالية الإسلامية، وقد احتلت المرتبة الأولى على مستوى المملكة المتحدة في مجال البحوث المصرفية، وذلك وفقاً لأحدث تصنيف لقاعدة بيانات RePEc، والذي يعتبر فهرساً مركزياً للأوراق البحثية المتعلقة بالمجالات الاقتصادية في العالم.
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