فندق باب القصر يحتفل بعيد الاتحاد 52 لدولة الامارات بعروض فنية وتراثية عريقة

(MENAFN
- Iris Media Press Services) أبوظبي: إحتفل فندق باب القصر - أبوظبي، بعيد الاتحاد الثاني والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور الاستاذ الدكتور يحيى بكر، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات والمغرب للتجارة والاستثمار ذ.م.م"امروك"المالكة للفندق, والمدير العام، نيمو اسيموفيتش، ومرشد الشامسي، مدير إدارة التشريفات.
واعرب الحضور عن سعادتهم لمشاهده فعاليات الاحتفال الذي أُقيم في بهو الفندق، وسط فرحة غامرة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب الجميع , كما اعربوا عن تمنياتهم بالمزيد من التقدم والازدهار لدولة الامارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله.
الاحتفالات التي شهدها عدد كبير من ضيوف ونزلاء الفندق هذا العام تضمنت إقامة العديد من الفعاليات، مثل رقصات العيالة التراثية والمأكولات الإماراتية التي تعكس أصالة وتراث وعراقة شعب الإمارات.
وقال مرشد الشامسي، ان مشاركة هذا العدد الكبير من ضيوف ونزلاء فندق باب القصر هو دليل على حبهم للامارات ومشاركتنا الفرحة بعيد الاتحاد الثاني والخمسين , والاستمتاع بالأطباق الإماراتية الأصيلة وقضاء أمتع الأوقات ومشاهدة العديد من اللوحات الفنية والتراثية.
وأعرب الشامسي عن شعوره بمزيد من الفخر في هذا اليوم المجيد الذي سطر تاريخاً مشرقاً لدولة الإمارات وقيادتها الحكيمة وشعبها وكل المقيمين على ارضها،
وتتميز احتفالات عيد الاتحاد الثاني والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، في فندق باب القصر هذا العام , بتزيين المبنى المعماري المميز للفندق بصورة عملاقة لصاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله , تعبيراً عن أسمى معاني الانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة.
وكما تتميز الاحتفالات باضاءة المبنى ليلا بالوان العلم الاماراتي فرحاً واعتزازاً بهذه المناسبة التاريخية ، لاشاعة البهجة والفرح في قلوب المواطنين والمقيمين على أرض الدولة بهذه المناسبة الغالية.
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