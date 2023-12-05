جي دبليو سي تطلق مركز لوجستي كيميائي جديد في المنطقة الصناعية

(MENAFN
- Gwclogistics) أعلنت جي دبليو سي، المزود الرائد لحلول الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد في قطر، عن افتتاح أحدث مراكزها اللوجستية المخصصة لتخزين وتوزيع المواد الكيميائية في القرية اللوجستية قطر في المنطقة الصناعية بالدوحة.
ستوفر المنشأة التي تبلغ مساحتها 16,000 متر مربع، والتي حصلت على التراخيص اللازمة من إدارة الدفاع المدني بدولة قطر، ووزارة الداخلية، ووزارة البيئة والتغير المناخي، ستوفر خدمات لمجموعة كبيرة من العملاء في مجالات التصنيع والمقاولات والسيارات والبحث والتطوير وغيرها. تتميز المنشأة بتوفير منصات لتخزين المواد الكيميائية وأخرى مكيفة، حيث يمكن تخزين الغازات والسوائل القابلة للاشتعال والمواد الصلبة القابلة للاشتعال والعوامل المؤكسدة والمواد السامة والمواد المسببة للتآكل والبضائع الخطرة.
وصرح رنجيف منون، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي دبليو سي قائلاً: "تفتخر جي دبليو سي بالكشف عن هذا المركز الجديد والذي سيلبي احتياجات مجموعة واسعة من العملاء في مختلف الصناعات في قطر. وستعمل هذا المخزن ومركز التوزيع ذو الموقع الاستراتيجي على دعم العديد من الشركات، بما في ذلك مجموعة من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة. ويعد هذا الافتتاح إنجازًا آخر في رحلة جي دبليو سي حيث نعمل على ترسيخ مكانتنا كشركة رائدة في مجال الحلول اللوجستية وسلسلة التوريد في قطر."
تم تنفيذ مجموعة من ميزات الصحة والسلامة في المركز، بما في ذلك التركيبات الكهربائية والميكانيكية المقاومة للانفجار المعتمدة من ATEX. سيتم الحفاظ على درجة الحرارة في المخزن عند 20 درجة مئوية عن طريق نظام تكييف الهواء المبرد بالماء. تشمل تدابير الحد من الحرائق رشاشات السقف ذات الاستجابة السريعة للإخماد المبكر، وكاشفات الشعاع واللهب، ومراقبة الدوائر التلفزيونية المغلقة. ويتميز المخزن أيضًا بمجموعة من ميزات الاستدامة، بما في ذلك توفير ضوء النهار وإضاءة ليد مزودة بمستشعرات الحركة.
قامت جي دبليو سي أيضاً بتطبيق إجراءات صارمة لتخزين المواد الكيميائية في المنشأة والتي تتوافق مع نظام الأمم المتحدة المنسق عالميًا لتصنيف ووسم المواد الكيميائية. توجد مناطق تخزين منفصلة لفئات مختلفة من المواد الكيميائية لضمان تخزين المنتجات المتوافقة فقط مع بعضها. يلتزم تخطيط التخزين بالمبادئ التوجيهية التي تفرضها إدارة الدفاع المدني في دولة قطر.
بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز مخزن المواد الخطرة بحفرة لاحتواء الانسكابات لاحتواء أي تسرب ومنع التلوث البيئي. تم تصميم جميع معدات مناولة المواد وأنظمة الأرفف خصيصًا لتناسب الظروف المحددة التي تتطلبها منشأة تخزين المواد الكيميائية.
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