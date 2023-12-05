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كتائب القسام تقصف بئر السبع وصافرات الإنذار تدوي

12/5/2023 1:12:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام عن قصف بئر السبع المحتلة برشقةٍ صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين.


من جهته قال جيش الاحتلال إنه اعترض 7 صواريخ أطلقت على منطقة بئر السبع في النقب.


ودوت صفارات الإنذار في كل من منطقة بئر السبع بالنقب ونير عوز ونيريم في منطقة غلاف غزة.


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