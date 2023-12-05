كتائب القسام تقصف بئر السبع وصافرات الإنذار تدوي

كتائب القسام تقصف بئر السبع وصافرات الإنذار تدوي
التاريخ
12/5/2023 1:12:19 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام عن قصف بئر السبع المحتلة برشقةٍ صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين.
من جهته قال جيش الاحتلال إنه اعترض 7 صواريخ أطلقت على منطقة بئر السبع في النقب.
ودوت صفارات الإنذار في كل من منطقة بئر السبع بالنقب ونير عوز ونيريم في منطقة غلاف غزة.
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