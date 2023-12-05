كتائب القسام تقصف بئر السبع وصافرات الإنذار تدوي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام عن قصف بئر السبع المحتلة برشقةٍ صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين.



من جهته قال جيش الاحتلال إنه اعترض 7 صواريخ أطلقت على منطقة بئر السبع في النقب.



ودوت صفارات الإنذار في كل من منطقة بئر السبع بالنقب ونير عوز ونيريم في منطقة غلاف غزة.

