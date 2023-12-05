استشهاد شاب برصاص الاحتلال واعتقال شقيقه في القدس
التاريخ
12/5/2023 1:12:19 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد شاب فلسطيني وأعتقل شقيقه صباح اليوم الثلاثاء، في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.
وأفادت مصادر باستشهاد شاب من قلنديا شمال القدس خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، حيث أطلقت تلك القوات الرصاص وقنابل الغاز والصوت خلال اقتحامها للعديد من المنازل.
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