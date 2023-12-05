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استشهاد شاب برصاص الاحتلال واعتقال شقيقه في القدس

12/5/2023 1:12:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد شاب فلسطيني وأعتقل شقيقه صباح اليوم الثلاثاء، في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.


وأفادت مصادر باستشهاد شاب من قلنديا شمال القدس خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، حيث أطلقت تلك القوات الرصاص وقنابل الغاز والصوت خلال اقتحامها للعديد من المنازل.


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