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وفاة أردني تعرض لاطلاق نار في شيكاغو

12/5/2023 1:12:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-ليلى القرشي

تعرض أردني (محمد الحجوج) / 39 عامًا، لإطلاق نار في مدينة شيكاغو يوم الاحد الماضي مما ادى الى وفاته .


وقالت شرطة شيكاغو - وفق رصد الوكيل الاخباري - ان الحجوج تعرض لاطلاق نار من مجهول وهو يقود سيارته مساء يوم الاحد الماضي ، في وقت قال فيه شاهد عيان انه سمع دوي اطلاق نار تجاه مركبة وشاهد اخرين يهربون من مكان الحادث.


قريب للحجوج قال لـ "الوكيل الاخباري" أن محمد كان يعيش في شيكاغو مع عائلته، زوجته وطفلين، لاكثر من 14 عامًا، وأن عائلته تجري ترتيبات لنقل جثمانه الى الاردن ، في وقت تجري فيه الشرطة الامريكية تحقيقات لمعرفة المجرم الذي اطلق النار ودوافعه

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