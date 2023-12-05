راديو البلد ومركز وعي يطلقان برنامجا حول استعراض الدوري الشامل لح

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - يطلق
مركز وعي للتدريب في حقوق الانسان بالتعاون مع شبكة الاعلام المجتمعي -راديو البلد برنامجا حقوقيا يعتبر الاول من نوعه في الأردن ،
يتناول محاور خاصة بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان تحت عنوان (UPR) وسيبث كل خميس
الساعة 2:30 ظهرا على راديو البلد (92.5).
ووقع
داوود كتاب مدير عام شبكة الاعلام المجتمعي -راديو البلد الاتفاقيه مع الرئيس التنفيذي
لمركز وعي للتدريب في حقوق الإنسان .لدورة برامجية تمتد ل١٣ اسبوعاً.
وقالت
تغريد الدغمي مديرة مركز وعي للتدريب في حقوق الانسان : تكمن
اهمية هذا البرنامج بضرورة رفع الوعي المجتمعي بمختلف شرائحه وأطيافه في التعريف باهمية الاستعراض الدوري الشامل (UPR) كأحد اليات الامم المتحدة لمراجعة سجل حقوق الانسان للدول واهمية هذه الالية الدولية لتحسين أهداف التنمية المستدامة 2030 والوفاء بالتزاماتها.
من جانبه اوضح داوود كتاب مدير عام شبكة الاعلام المجتمعي
بأن هذا البرنامج جاء متزامنا مع تمثيل
الاردن أمام مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة بتاريخ 25/1/2023 لمناقشة ومراجعة حالة حقوق الانسان في الأردن، وعندها، ستتاح الفرصة للمستمعين ان يكونوا على اطلاع تام من خلال استضافة عدد من الضيوف الحكوميين ،من المجتمع المدني واعلام ونشطاء التواصل الاجتماعي بالاضافة الى استضافة نائب في مجلس الامة وعين .
ومن جهتها أشارت السيدة عطاف الروضان مديرة راديو البلد ان البرنامج بمحاوره وضيوفه المتنوعين سيقوم بإلقاء الضوء على كيفية تحسين واحداث التغيير في مسار حقوق الانسان وتنفيذ توصيات UPR ٫ وسيتم توجيه سؤال في الشارع الاردني في اول حلقة كاستطلاع لمعرفة آرائهم حول مدى معرفتهم بUPR. .يذكر ان البرنامج هو من اعداد وتقديم الإعلامية تهاني روحي المتخصصة في مجال حقوق الانسان
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