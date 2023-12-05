Tuesday, 05 December 2023 09:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اليوم بدء التصويت في انتخابات «استشاري الشارقة» لـ 3 أيام

12/5/2023 12:37:14 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أغلقت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة 2023، صناديق الاقتراع الإلكترونية، خلال وجودها في مقر المجلس، تمهيداً لبدء التصويت اعتباراً من اليوم.

حضر إغلاق الصناديق كل من المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وأعضاء اللجنة.

جاء ذلك في أعقاب التحضيرات المكثفة والمتواصلة من قبل اللجنة العليا، واللجان المنبثقة عنها لبدء مرحلة التصويت، التي تبدأ اليوم على مدى 3 أيام للمسجلين بالهيئات الانتخابية، اعتباراً من تاريخ 5 إلى 7 ديسمبر الجاري، من خلال التصويت الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني للانتخابات أو الحضوري في تسعة مراكز انتخابية معتمدة بالإمارة.

ويتيح نظام التصويت الإلكتروني، عملية الانتخاب بكل سهولة، عبر الموقع الإلكتروني المخصص للانتخابات على مدار 24 ساعة، منذ بدء الفترة المحددة حتى الساعة الثامنة من مساء الخميس.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN05122023000110011019ID1107536339

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث