اليوم بدء التصويت في انتخابات «استشاري الشارقة» لـ 3 أيام

أغلقت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة 2023، صناديق الاقتراع الإلكترونية، خلال وجودها في مقر المجلس، تمهيداً لبدء التصويت اعتباراً من اليوم.

حضر إغلاق الصناديق كل من المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وأعضاء اللجنة.

جاء ذلك في أعقاب التحضيرات المكثفة والمتواصلة من قبل اللجنة العليا، واللجان المنبثقة عنها لبدء مرحلة التصويت، التي تبدأ اليوم على مدى 3 أيام للمسجلين بالهيئات الانتخابية، اعتباراً من تاريخ 5 إلى 7 ديسمبر الجاري، من خلال التصويت الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني للانتخابات أو الحضوري في تسعة مراكز انتخابية معتمدة بالإمارة.

ويتيح نظام التصويت الإلكتروني، عملية الانتخاب بكل سهولة، عبر الموقع الإلكتروني المخصص للانتخابات على مدار 24 ساعة، منذ بدء الفترة المحددة حتى الساعة الثامنة من مساء الخميس.

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