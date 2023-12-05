«مزرعة مدينة إكسبو».. رسالة جديدة للإمارات في «COP28» لمواجهة التغير المناخي

تضم نماذج من نباتات محلية وعالمية، وأنواعا من الزراعات المقاومة للتصحر والظروف المناخية القاسية وشح المياه، وتقدّم حلولاً تقنية مبتكرة، وتقع على مساحة تتجاوز 1700 متر مربع، وتتمتع بالقدرة على إنتاج ما يقرب من ثلاثة أطنان من المواد الغذائية في الموسم الواحد، كما تتميز بمساحات مظللة بألواح الطاقة الشمسية، وتستخدم الفحم الحيوي والأسمدة الطبيعية وتجمع تقنية تحويل الرطوبة الجوية إلى ماء صالح للشرب والري، إضافة إلى استخدام بقايا القهوة التي تجمع من المقاهي لزراعة الفطر.

إنها "مزرعة مدينة إكسبو دبي"، الكائنة في المنطقة الخضراء بمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP28" التي تم إطلاقها على هامش فعاليات "المنطقة" لتحمل رسالة جديدة من الإمارات إلى العالم بمواجهة التغير المناخي عبر الزراعة المتطورة، ولتقدم حلولاً ابتكارية وجديدة في مجال الزراعة، مستهدفة تغيير الأنماط الزراعية للنباتات والخضراوات والفواكه، حيث تسهم الزراعة التقليدية حالياً بثلث الانبعاثات الكربونية عالمياً.

وتتميز المزرعة بمساحات مظللة بألواح الطاقة الشمسية لاستضافة ورش العمل التعليمية ومحادثات الاستدامة مع الخبراء، وتضم حقولاً من النباتات ومبان للتكنولوجيا الزراعية، وقاعات مجهزة تجرى فيها الحوارات اليومية من العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساء خلال "COP28"، وتستعرض فيها صورة المستقبل الزراعي ونتائج التوجهات الحديثة في الزراعة على المناخ وصحة الإنسان.

وقالت مي شلبي، مديرة استدامة في مدينة“إكسبو دبي” إن مؤتمر المناخ "COP28" شكل فرصة لإطلاق "مزرعة مدينة إكسبو"، لتعريف العالم بالحلول الزراعية المستدامة للحفاظ على البيئة وصحة الإنسان"، موضحة أن المزرعة تضم زراعات مختلفة تتركز في الزراعات الملائمة للدول الصحراوية والتي تستهلك مياها أقل.

واستعرضت ما تضمنته المزرعة من خَضْراوات وبقوليات ونباتات صحراوية وطبية، إضافة إلى مزارع داخلية عمودية، وكذلك الزراعة المائية التي تعيد تدوير المياه، وتكنولوجيا استخلاص المياه من الجو واستخدامها للشرب أو ري الزراعات وهي أحد الحلول لأزمة المياه في العالم، فضلاً عن مزرعة فطر عالي القيمة الغذائية وقليل الاحتياج للمياه.

وأفادت بأن مزرعة مدينة "إكسبو دبي" هي مبادرة تتبنى الزراعة المتجددة كنهج لتحسين الموارد وعدم استنزافها بهدف مواجهة التحديات البيئية للزراعة التقليدية، وذلك في ظل ندرة المياه والمناخ الحار والتوسع الحضري.

وقالت شلبي: " تدعو مبادرة "مزرعة مدينة إكسبو دبي" جميع أفراد المجتمع إلى الانضمام لتجربة تفاعلية ممتعة للتعرف على قدرات تخزين الكربون في التربة وإظهار كيف يمكن للمدن النامية الاعتماد على الأغذية المحلية لتحقيق الوفرة دون هدر".

وأوضحت أن المزرعة تعمل على توضيح مفهوم النظم الغذائية المستدامة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، كما تشكل نموذج اختبار للحلول المناخية التي تقدمها مدينة "إكسبو دبي" وتجسيداً لإيمانها بأن الابتكار والتعاون مع مساهمات الشركاء المحليين والدوليين يمكن أن يدفعوا التقدم نحو مستقبل أفضل للناس وكوكب الأرض.

وأضافت أن المزرعة توفر فرصة مشاهدة اختبار عملية النمو لأكثر من 30 نوعاً من المحاصيل، بما في ذلك الفواكه والخضراوات والحبوب والبقوليات والأعشاب الطبية، في 16 قطعة أرض خارجية من "إماراتس بيو فارم"، كما تضم مزرعة عمودية داخلية للزراعة المائية من شركة "أليسكا لايف" وهي قادرة على إنتاج ما يصل إلى 12 كجم من الخضروات يومياً.

وأفادت شلبي، بأن مزرعة مدينة "إكسبو دبي" تستخدم الفحم الحيوي المستدام، والأسمدة الطبيعية لتعزيز التربة وتغذية المحاصيل، فضلاً عن استخدام بقايا القهوة التي تجمع من المقاهي لزراعة الفطر، وتوفر حلاً مبتكراً للمياه في البيئات القاحلة، حيث تجمع تقنية "مونتانا تكنولوجي" الرطوبة من الجو وتحولها إلى ماء، مما يجعل الغلاف الجوي مصدراً مائياً متجدداً.