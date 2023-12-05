مصادرة لحوم 12 ألف سلحفاة بحرية على سفينة صيد قبالة ماليزيا

تم اكتشاف حوالي تسعة آلاف كيلوجرام من لحوم السلاحف البحرية المجففة على متن سفينة صيد قبالة سواحل ماليزيا، وفقا لتقرير إعلامي محلي اليوم الثلاثاء.

وجاءت اللحوم من 12 ألف سلحفاة على الأقل تم اصطيادها بشكل غير قانوني، حسبما نقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية عن المتحدث باسم الشرطة في ولاية صباح في شمال بورنيو.

وتبلغ قيمة هذه الكمية من اللحوم نحو 5ر4 مليون رينجيت ماليزي (960 ألف دولار) وربما كانت متجهة إلى السوق الدولية. واعتقل صاحب سفينة الصيد.

وقال المتحدث إنه ربما تم صيدها في بحر سولو، أحد الروافد الغربية للمحيط الهادئ، وفي بحر الصين الجنوبي.

ويعتبر لحم السلاحف طعاما شهيا في العديد من البلدان. ومع ذلك، وفقا للخبراء، فإن حوالي نصف جميع أنواع السلاحف مهددة بالانقراض، خاصة بسبب فقدان موائلها والصيد المفرط من أجل الاستهلاك.