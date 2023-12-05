مصادرة لحوم 12 ألف سلحفاة بحرية على سفينة صيد قبالة ماليزيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
تم اكتشاف حوالي تسعة آلاف كيلوجرام من لحوم السلاحف البحرية المجففة على متن سفينة صيد قبالة سواحل ماليزيا، وفقا لتقرير إعلامي محلي اليوم الثلاثاء.
وجاءت اللحوم من 12 ألف سلحفاة على الأقل تم اصطيادها بشكل غير قانوني، حسبما نقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية عن المتحدث باسم الشرطة في ولاية صباح في شمال بورنيو.
وتبلغ قيمة هذه الكمية من اللحوم نحو 5ر4 مليون رينجيت ماليزي (960 ألف دولار) وربما كانت متجهة إلى السوق الدولية. واعتقل صاحب سفينة الصيد.
وقال المتحدث إنه ربما تم صيدها في بحر سولو، أحد الروافد الغربية للمحيط الهادئ، وفي بحر الصين الجنوبي.
ويعتبر لحم السلاحف طعاما شهيا في العديد من البلدان. ومع ذلك، وفقا للخبراء، فإن حوالي نصف جميع أنواع السلاحف مهددة بالانقراض، خاصة بسبب فقدان موائلها والصيد المفرط من أجل الاستهلاك.
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