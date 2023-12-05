صحيفة شهيرة تكشف عن تعرض محطة نووية بريطانية لاختراق سيبراني خطير

تعرضت منشأة سيلافيلد النووية البريطانية للاختراق لسنوات من قبل جماعات لها صلات بروسيا والصين، وفقا لتقرير نشرته صحيفة الجارديان يوم الاثنين.

وتم اكتشاف الخروقات الأولى في عام 2015، عندما تم اكتشاف ما يسمى بالبرامج الضارة النائمة، حسبما كتبت صحيفة الجارديان يوم أمس الاثنين، نقلا عن مصادر في أجهزة الاستخبارات البريطانية ومكتب التنظيم النووي. لكنها ربما كانت تحدث في وقت أبعد من ذلك، حسبما ذكرت الصحيفة البريطانية، نقلا عن مصادر لم تكشف عنها.

وذكر مكتب التنظيم النووي فقط أنه لم يتم الالتزام بالمعايير السيبرانية في سيلافيلد، قائلا إنه ليس بإمكانه التعليق بسبب التحقيقات المستمرة.

وذكرت صحيفة الجارديان أيضا أنه من غير الواضح ما إذا كانت البرامج الضارة قد أزيلت منذ ذلك الحين.

وقال التقرير إن هذا قد يعني أن بعض الأنشطة الأكثر حساسية في سيلافيلد مثل نقل النفايات المشعة ومراقبة تسرب المواد الخطرة والتحقق من الحرائق ربما تكون قد تعرضت للخطر. وكان كبار الموظفين قد تستروا على الهجمات الناجحة لسنوات وفقا للتقرير.

وردت سيلافيلد في بيان: "ليس لدينا سجلات أو أدلة تشير إلى أن شبكات سيلافيلد قد تعرضت لهجوم ناجح من قبل جهات فاعلة بالطريقة التي وصفتها صحيفة الجارديان".

وتابع البيان: "أنظمة المراقبة لدينا قوية ولدينا درجة عالية من الثقة في عدم وجود مثل هذه البرامج الضارة على نظامنا"، مضيفا أن سيلافيلد "طلبت من الجارديان تقديم أدلة تتعلق بهذا الهجوم المزعوم حتى نتمكن من التحقيق. لقد فشلت في توفير ذلك".

وبالإضافة إلى محطة للطاقة النووية، فإن الموقع الذي تبلغ مساحته 6 كيلومترات مربعة على الساحل الشمالي الغربي لإنجلترا، والذي يعمل به حوالي 11 ألف شخص، يضم أكبر منشأة لتخزين البلوتونيوم في العالم وموقع للتخلص من النفايات النووية.

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